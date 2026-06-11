寶馬山野火毀屋 洛市長之兄狀告洛市府

洛市長貝斯的兄長因寶馬山火災狀告洛市政府。（本報檔案照／記者趙健攝）

紐約郵報報導，洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）的兄長肯尼斯（Kenneth Bass），在馬里布（Malibu）住家於2025年初毀滅性寶馬山野火（Palisades Fire）中付之一炬後，上月（5月18日）與妻子正式對洛市政府提起訴訟，指控他們因吸入濃煙受傷，並遭受嚴重的情緒創傷、困擾與精神痛苦。

根據L.A. Material報導，這起訴訟是數千件與火災相關求償案件之一。自2025年1月爆發這場破壞力驚人的野火以來，已有大量屋主提告。該野火造成12人死亡，摧毀大片社區。

肯尼斯一家是與另外15個來自馬里布、拖潘加（Topanga）與寶馬山的家庭，共同向洛縣 高等法院提起這項訴訟，尋求賠償財產損失與個人傷害，且要求陪審團審判。訴訟列出的被告還包括洛杉磯水電局（LADWP）及其他單位，如愛迪生電力公司（Southern California Edison）、J. Paul Getty Trust及多個電信機構與州立公園相關單位等。

根據法院文件，肯尼斯夫婦位於馬里布、俯瞰太平洋的住宅被列「完全燒毀」，兩人於2025年5月1日以200萬美元售出該筆燒毀的土地，隔月又以610萬美元購入一棟位於洛杉磯，五房五浴現代化住宅。

現年78歲的肯尼斯經營一家位於庫爾富（Culver City）、名為「The Kitchen」的廚房裝修公司。其妹妹貝斯則因該市處理這場火災的方式廣受各界批評。野火發生兩周後，貝斯曾公開表示其兄嫂失去他們居住已久的馬里布住宅，「你們經歷的損失，我間接同感身受，因這場災難同時衝擊我的家人」。她於2025年1月底向太平洋寶馬山社區委員會做上述回應。

肯尼斯多次公開支持妹妹，在其爭取連任時捐款給她。11月決選中，貝斯將對上與社會主義派系有關的洛市議員拉曼（Nithya Raman）。

對於這起訴訟，非營利組織「美國災難過後」（After The Fire USA）創辦人兼執行長湯普森（Jennifer Gray Thompson）告訴L.A. Material，「我認為他別無選擇，他不可能不這麼做。從許多層面來看，事情演變成這樣都令人感到無比悲傷。」她並指出，考量到這家人歷經的傷痛，不該因他們對火災相關的政府單位提告而受指責。

紐約郵報已向市長辦公室與其競選團隊，及肯尼斯夫婦律師團隊Frantz Law Group尋求回應。代表洛市政府及LADWP的律師否認有任何不當行為。洛市府律師辦公室發言人派恩（Ivor Pine）告訴L.A. Material，「本辦公室仍堅信，洛市對這些災難性野火事件不負法律責任。」

2025年初發生的寶馬山也火造成12人死亡。（美聯社）