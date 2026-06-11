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77歲翁遭「退款詐騙」 痛失半數積蓄

洛杉磯訊
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一名77歲退休男子因誤信一封偽造的退款通知電子郵件，接聽一通詐騙電話，落入日益猖...
一名77歲退休男子因誤信一封偽造的退款通知電子郵件，接聽一通詐騙電話，落入日益猖獗的「黃金詐騙」陷阱。（路透）

77歲退休男子馬斯（Jeffrey Maas）因誤信一封偽造的退款通知電郵，並撥通詐騙電話，最終損失39萬美元，約占其畢生積蓄的一半。他選擇公開經歷，希望提醒民眾提高警覺，避免落入日益猖獗的「黃金詐騙」陷阱。

根據Business Insider報導，馬斯與妻子原本規劃利用退休積蓄前往歐洲旅遊、搭乘郵輪，並為子女留下遺產，同時替兩孫子設立大學教育基金。然而，一場精心設計的詐騙，徹底改變他們的退休生活。

事情始於2024年6月5日。馬斯收到一封電郵，顯示他已支付691.05美元購買諾頓防毒身分盜竊保護服務。由於他從未購買過該服務，便撥打郵件中提供的客服電話查詢。

接電話的男子自稱是PayPal客服員Jason Green，表示可以協助退款，但要求馬斯填寫線上表格並提供部分銀行資訊。馬斯依指示提供PNC銀行帳戶資料，卻不知對方已藉機取得其電腦遠端控制權。

隨後，詐騙集團展開典型的「退款詐騙」。Green稱在退款過程中，誤將30萬美元匯入馬斯帳戶，並利用遠端操控功能，在其電腦上展示偽造的銀行對帳單，讓馬斯誤以為帳戶真的收到這筆鉅款。

Green不斷強調，「如果公司發現這個錯誤，我一定會被開除」，希望馬斯協助退還款項。馬斯形容詐騙犯說話專業、態度親切，讓人難以起疑。之後另一名詐騙同夥加入通話，進一步聲稱若想避免遭國稅局（IRS）處罰，唯一方式就是將資金轉換成黃金。

在對方一步步誘導下，馬斯當天前往PNC銀行，將30萬美元匯至紐澤西州的貴金屬商American Coin and Stamp Co.購買黃金。取得黃金後，他依照指示返家等待，一輛掛著紐澤西州車牌的黑色日產轎車隨後抵達住家門口，馬斯將金幣透過車窗交給對方。

隔天，詐騙集團再次聯繫馬斯，提出支付1000美元作為酬謝，遭馬斯以「我不需要任何獎勵」回絕，但Green不放棄又說馬斯幫助他「保住了工作」，公司決定支付1萬美元作為補償金。在馬斯填寫領取補償的表格時，Green又稱系統再次出錯，誤將10萬美元匯入他帳戶。與前一天如出一轍，詐騙犯再次展示偽造的銀行資料，要求馬斯協助「退款」。馬斯因此返回PNC銀行提領9萬美元，並再次前往American Coin購買黃金，但這次來取貨的是另一輛車。

在交付黃金後，馬斯察覺事情不對勁。經過一夜焦慮與失眠，他終於向警方報案。警方調查後確認，取走黃金的是男子Jaynesh Patel，並將其逮捕。目前Jaynesh Patel面臨以欺騙手段竊盜等刑事指控，但已否認犯行。

事後，馬斯向PNC銀行要求撤回電匯資金，但被告知款項已無法追回。他因此對PNC銀行、American Coin及帕特爾提起民事訴訟，指相關單位未能盡到合理警示義務。

訴訟指出，馬斯兩次前往銀行辦理大額交易時，全程都與詐騙犯保持通話，但銀行人員未詢問他為何突然提領鉅款、為何購買大量黃金，也未進一步確認他是否受他人操控或不當影響。同樣在黃金交易過程中，也沒有人詢問他購買大量黃金的原因。

這起詐騙事件也對馬斯造成嚴重身心打擊。他因巨大壓力兩度昏厥住院，每次住院長達三天，之後更出現社交焦慮與逃避社交等症狀。儘管家人始終給予支持，馬斯仍深感自責。他坦言，沒有人強迫他這麼做，但當時以為是在幫助別人解決問題。

馬斯希望公開經歷提醒大眾，他呼籲民眾接到陌生電話或涉退款、購買黃金等要求時，務必提高警覺，並先向家人、銀行或執法單位查證，以免多年辛苦累積的退休積蓄一夕化為烏有。

精華 FAQ

  • 他收到一封偽造退款通知，誤以為自己被收取未授權費用，便依郵件電話聯絡假客服，進而讓對方取得他的部分銀行資料與電腦遠端控制權。

  • 詐團先假稱誤匯大筆款項，再聲稱若不即時處理會遭IRS懲罰，最後要求他將資金轉成黃金，藉此避開銀行監管並讓資金更快被拿走。

  • 他失去約半數退休積蓄，兩度因壓力昏厥住院，之後還出現社交焦慮與逃避行為；他也對銀行、金商及相關人員提出民事訴訟。

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