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培育台裔青年領袖 FASCA洛分會開放報名

洛杉磯訊
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2026年海外青年文化大使（FASCA）洛杉磯分會培訓活動即日起開放報名，歡迎1...
2026年海外青年文化大使（FASCA）洛杉磯分會培訓活動即日起開放報名，歡迎14歲至17歲的台裔青年踴躍參加。（洛杉磯華僑文教服務中心）

2026年海外青年文化大使（FASCA）洛杉磯分會培訓活動即日起開放報名，歡迎14歲至17歲的台裔青年踴躍參加，透過多元課程培養領導能力、公共服務精神及文化傳承意識，成為具備國際視野的新世代青年領袖。

本次培訓活動將於2026年8月8日至9日，在洛杉磯華僑文教服務中心舉行。課程以「領導、服務、文化、傳承」四大核心主軸為設計理念，結合青年培力與台灣文化特色，規劃豐富且具啟發性的學習內容。

主辦單位表示，今年課程涵蓋文化志工培訓、台灣文化體驗與實作、團隊建立與領袖培育，以及FASCA行動力培訓等項目，希望透過互動學習、團隊合作及實務參與，引導學員發揮潛能，提升溝通協調能力、領導技巧及公共參與能力。

海外青年文化大使計畫多年來持續深耕海外青年培育工作，致力凝聚台裔青年向心力，透過各項文化、服務與交流活動，協助青年認識台灣文化、深化文化認同，並鼓勵積極參與僑社及公共事務，培養兼具國際觀與行動力的優秀人才。

洛杉磯華僑文教服務中心表示，FASCA不僅是一項培訓計畫，更是一個讓青年建立友誼、拓展視野及累積服務經驗的重要平台。歡迎對文化學習、團隊合作及社區服務有興趣的台裔青年把握機會報名參加，共同成為推廣台灣文化的重要力量。

有意報名者可透過線上表單完成報名。若有相關問題，可電郵至[email protected]，或致電洛杉磯華僑文教服務中心（626）443-9999分機117洽詢。

精華 FAQ

  • 本次培訓主要招收14歲至17歲的台裔青年報名參加，鼓勵對文化學習、團隊合作與社區服務有興趣者把握機會，透過課程培養領導力與公共服務精神。

  • 課程以領導、服務、文化、傳承四大核心主軸設計，包含文化志工培訓、台灣文化體驗與實作、團隊建立與領袖培育，以及FASCA行動力培訓等內容。

  • 有意報名者可透過線上表單完成報名；若有相關問題，可電郵至[email protected]，或致電洛杉磯華僑文教服務中心（626）443-9999分機117洽詢。

洛杉磯

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