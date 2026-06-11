台男籃第9人 鄭名斈獲NCAA一級全額獎學金

身高超過200公分的鄭名斈身披Stonehill College球衣拍攝定裝照，未來將征戰NCAA第一級賽場。（楊德恩提供）

台灣籃球界再傳佳音，身高超過200公分的鄭名斈，日前獲得位於麻州波士頓Stonehill College 國家大學體育協會一級（NCAA Division I）全額籃球獎學金，成為台灣本土（非歸化）第九名踏上NCAA一級體壇的男球員，也成為近年少見以200公分以上身材獲得NCAA第一級全額獎學金的台灣本土長人。

鄭名斈獲悉消息後表示，心情雖然開心，但想到即將面對的競爭對手層級遠高於過去，讓他深感自身仍有許多不足，未來還有大量訓練要完成。台灣品格籃球協會創辦人楊德恩表示，他長年投入台灣本土男子籃球人才培育，深知NCAA一級男籃是亞洲球員最難取得全額獎學金項目之一。相較之下，女子組機會較多，但男子組至今累計僅有八人達成此成就，足見其難度之高。他指出，要踏進NCAA一級殿堂，必須同時具備天賦、意志力與機遇，三者缺一不可。

楊德恩透露，他自鄭名斈高中一年級起，便對他展開長達六年的訓練。當時鄭名斈雖擁有高䠷身材，卻十分瘦弱，甚至連基本運球能力都尚未成熟，幾乎等同從零開始。不過，真正讓他印象深刻的，是鄭名斈在高中第一年遭遇絕殺落敗後，隔天便主動返回球場訓練。這樣的態度，讓他意識到該球員與眾不同。

楊德恩指出，鄭名斈並非個人得分型球員，而是擅長融入團隊體系的組織型球員，能在場上確實執行教練戰術，並發揮身高與技術優勢，這也是他在試訓期間獲得教練團青睞的重要原因。

鄭名斈赴美後，曾於社區大學就讀兩年，期間因學業成績未達標準，一度錯失機會，但他選擇留在美國持續努力、等待時機，最終獲Stonehill College全額獎學金肯定。

楊德恩強調，此次獲得全額獎學金固然值得慶賀，但只是新的起點，未來鄭名斈將面對更高期待與更激烈競爭，更需要持續精進。楊德恩也希望，鄭名斈的故事能為台灣高中籃球培育體系提供一條可參考的發展路徑，讓更多有志旅外的年輕球員看見，只要願意磨練、持續投入，就有機會站上國際舞台。

楊德恩呼籲，南加州台灣社區若有意支持「台灣旅外球員培育支持計畫」，無論是個人捐款或企業合作，皆可透過協會臉書專頁洽詢。他表示，以社區力量集資，每個家庭每月僅需50至100美元，若累積十個家庭，即可協助一名台灣球員在美國持續發展。雖然金額不算龐大，卻可能成為改變台灣籃球生態的重要力量。有意支持者可透過電郵與楊德恩聯繫，信箱為[email protected]。