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短劇爆發式崛起 服裝設計師搶跨界

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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洪彩鳳在知名短劇平台RealShort擔任專職服裝設計師，將劇場累積的敘事能力與...
洪彩鳳在知名短劇平台RealShort擔任專職服裝設計師，將劇場累積的敘事能力與視覺美學，帶入快速發展的短劇產業。（洪彩鳳提供）

「短劇」市場近年迎來爆發式成長，單部作品動輒創下數百萬甚至破億的驚人流量與收益，已成為全球娛樂產業中最具成長動能的內容形態之一。在這股高速成長浪潮中，過去主要活躍於劇場與長篇影視製作的專業人才，也開始跨界投入短劇產業，其中包括服裝設計師。

活躍於劇場與影視領域、擁有時尚設計與劇場服裝設計雙重背景的華裔服裝設計師洪彩鳳（Caifeng Hong），不僅曾榮獲美國劇場技術協會（USITT）服裝設計獎項肯定，也成功從傳統劇場跨足近年快速崛起的短劇市場。目前她也在知名短劇平台RealShort擔任專職服裝設計師，將劇場累積的敘事能力與視覺美學，帶入快速發展的短劇產業。

華裔服裝設計師洪彩鳳（Caifeng Hong）曾榮獲美國劇場技術協會（USIT...
華裔服裝設計師洪彩鳳（Caifeng Hong）曾榮獲美國劇場技術協會（USITT）服裝設計獎項肯定，也成功從傳統劇場跨足近年快速崛起的短劇市場。（洪彩鳳提供）

據悉，通常傳統舞台劇服裝設計擁有較長製作周期。設計師通常在數月甚至半年以上的時間內，與導演、燈光設計等團隊反覆討論視覺概念。

相較傳統舞台劇場，短劇的製作節奏快許多。洪彩鳳表示，短劇從接到劇本到正式開拍通常只有約三至四周時間，因此必須在極短時間內完成前期規劃。一般來說，收到劇本後三天內就必須完成造型提案書，向導演及製作團隊展示整體視覺風格與角色造型方向。

在前期作業中，她會先針對主要角色進行設計，確立整部作品的服裝風格與視覺基調，再根據劇情場次、集數安排及角色需求，完成詳細的服裝分解表，之後才逐步規劃其他演員及群眾演員的造型。通常到試裝階段，服裝採購與造型準備工作通常已大致完成。

洪彩鳳表示，她的工作不只是挑選服裝，從角色造型設計、妝髮搭配、現場換裝流程到拍攝執行，都必須全程參與與主導，確保演員最終呈現的形象與最初設計概念一致。尤其劇情類短劇角色眾多、人物關係複雜，服裝設計與現場執行的難度也相對更高，因此整個團隊往往需要在短短數周內，完成原本可能需要數月才能完成的工作。

她也強調，服裝設計不僅關乎角色外觀，更需配合敘事節奏與平台觀看習慣進行調整。由於短劇多以手機螢幕觀看，角色造型必須在極短時間內「抓住觀眾注意力」，因此色彩運用、輪廓設計與視覺辨識度皆成為關鍵因素。

與此同時，如今的短劇產業也呈現高度跨文化與多題材特性，因此設計師在處理不同背景與敏感議題時，也需在創意表現與文化尊重之間取得平衡。例如洪彩鳳談到曾參與的短劇《Kim's Conscience》指出，該劇整體風格溫馨幽默，劇情中穿插不少與族裔文化相關笑點，但正因涉文化與身分認同議題，在服裝設計與角色塑造上必須格外謹慎。

洪彩鳳認為，面對種族、文化等敏感題材時，設計師不僅要考量角色外型，更要深入了解角色所代表的文化背景與社會脈絡，避免流於刻板印象。

例如劇中有一位非裔演員需要一人分飾四角，每個角色來自不同社會階層、文化背景與國家，因此她必須透過服裝、造型與細節設計，協助觀眾快速辨識角色差異，同時與演員密切合作，共同建立角色特色。

相較傳統舞台劇場，短劇的製作節奏快許多。洪彩鳳表示，短劇從接到劇本到正式開拍通常...
相較傳統舞台劇場，短劇的製作節奏快許多。洪彩鳳表示，短劇從接到劇本到正式開拍通常只有約三至四周時間，收到劇本後三天內就必須完成造型提案書。（洪彩鳳提供）

精華 FAQ

  • 因短劇市場成長迅速、製作需求龐大，她看見專業經驗可被重新運用的機會。劇場累積的敘事與美學能力，正好能轉化為短劇所需的快速造型決策。

  • 與傳統舞台劇相比，短劇通常從拿到劇本到開拍僅三至四週，三天內就要提出造型提案，並迅速完成角色服裝規劃、採購與試裝準備。

  • 除了角色外觀與視覺風格，還要配合手機觀看習慣，讓造型快速吸睛。同時面對族裔、身分認同等題材時，也必須避免刻板印象並尊重文化背景。

華裔

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