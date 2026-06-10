我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

網購動態定價幾乎天天變 同品1周價差可達36%

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多線上零售根據消費者習慣採動態定價。（示意圖取自Pexels）
愈來愈多線上零售根據消費者習慣採動態定價。（示意圖取自Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CBS調查發現三大零售商網購價格會在數週內明顯波動。
  • 重點二：動態定價依需求、庫存與消費者特徵調整售價，甚至因裝置不同而異。
  • 重點三：Old Navy波動最大達36%，目標百貨約20%，亞馬遜相對穩定。

CBS電視台報導，想在網路搶到最低折扣的消費者，如今可能面對不斷變動的價格。愈來愈多零售商採「動態定價」（Dynamic Pricing），即根據市場需求、庫存及消費者行為等因素，將商品價格「客製化」。CBS加州調查報告追蹤三大零售商的線上購物，發現商品價格數周內出現明顯波動，消費者難以判斷「何時買最划算」。

南加大馬歇爾商學院行銷學教授杜克斯（Anthony Dukes）表示，動態定價是系統根據消費者購物紀錄及其他相關特徵訂出不同售價，不同人對價格敏感度與願意支付的金額各不相同。

「不少零售商早已使用這種做法，演算法與大數據發展加速這種趨勢」他補充，包括性別、一天中的時間、星期幾，及消費者使用裝置類型（手機或電腦）等，都可能是零售商定價考量。

網購達人Kat Wilson表示，她經常貨比三家，如今這種方式愈來愈複雜。「有時今天把商品放入購物車，幾天後發現價格上漲，我又得繼續等降價。」她認為，如今網購宛如一場猜謎遊戲。

CBS加州調查小組追蹤Old Navy、目標百貨（Target）和亞馬遜（Amazon）三家的網購平台，商品加入線上購物車後保持不動，僅定期查看價格變化。

幾周時間內，他們發現Old Navy價格波動最明顯。4月29日至5月26日間，購物車內商品總價最高曾達225美元，最低143美元，波幅約36%，且價格幾乎天天變，如5月14日為201.46美元，隔日降至184.96美元。

而一個含有六項服飾與鞋類商品的目標百貨購物車，兩周內價格波動介於170.11美元至135.54美元間，約20%波幅。至於亞馬遜七項食品、服飾與鞋類的購物車，同一時間內價格波動相對較小，從269.08美元至274.57美元間。

「國際競爭政策」研究指出，線上商品價格波動方式與實體店不同。線上零售商會根據競爭對手價格及市場需求持續更新售價，甚至一天調整好幾次。實體店價格調整則受營運流程限制，如人工更換價格標籤，依循固定促銷周期等，變動頻率通常較低。

對上述調查，亞馬遜聲明表示，公司致力維持低價，商品價格常因配合競爭對手而調整，提供優惠折扣或反應第三方賣家的價格更新等。目標百貨則說，「2025年，其線上價格平均比美國其他主要零售商便宜14%。」，CBS追蹤期間內，目標百貨推出多項促銷活動，包括洋裝七折、滿50美元折抵10美元等。Old Navy並未回覆詢問。

部分消費者希望看到更穩定的定價方式。對購買後才發現商品降價的消費者，目標與Old Navy允許顧客購買後14天內申請價格調整退還價差，實體店與網購皆適用。亞馬遜則不提供此服務。

精華 FAQ

  • 動態定價是依市場需求、庫存、競爭對手與消費者行為即時調整售價的方式；系統甚至會根據購物紀錄、性別、時間與裝置類型，對不同顧客給出不同價格。

  • CBS追蹤Old Navy、Target與Amazon後發現，Old Navy波動最大，約36%；Target約20%；Amazon變化最小，顯示不同零售商的定價策略差異很大。

  • Target與Old Navy允許顧客在購買後14天內申請價格調整，線上與實體店皆適用；Amazon則不提供此項服務，因此買到更低價的機會較少。

零售商 加州 Target

上一則

不只提神？最新研究：咖啡有助情緒、壓力調節

下一則

「多年沒見過」 阿罕布拉華資超市推半價商品 民眾瘋搶

延伸閱讀

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元
克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪

克羅格數千商品擬降價 力拚好市多、沃爾瑪
紐約州通過禁止監控定價法案 商界憂個人化折扣恐遭殃

紐約州通過禁止監控定價法案 商界憂個人化折扣恐遭殃
寧可排30分鐘也要省錢…好市多加油站擠爆 每加侖省30分

寧可排30分鐘也要省錢…好市多加油站擠爆 每加侖省30分
Costco上季獲利亮眼 會員續約率高、加油站出現空前需求　

Costco上季獲利亮眼 會員續約率高、加油站出現空前需求　
伊戰拖延 記憶體短缺 美零售業下半年面臨雙重壓力測試

伊戰拖延 記憶體短缺 美零售業下半年面臨雙重壓力測試

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊