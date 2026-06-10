申請Global Entry免跑機場 台美商會下月提供就近面試

洛杉磯台美商會與美國海關及邊境保護局合作，7月9日在聖蓋博商會辦公室提供Global Entry到府面試服務，限會員參加，CBP線上申請19日截止。（洛杉磯台美商會提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 洛杉磯台美商會將於7月9日提供Global Entry就近面試服務。

洛杉磯台美商會將於7月9日提供Global Entry就近面試服務。 重點二： 會員需先完成CBP線上申請並取得有條件批准，名額有限。

會員需先完成CBP線上申請並取得有條件批准，名額有限。 重點三：Global Entry結合TSA PreCheck，可節省商務與旅遊通關時間。

申請Global Entry不必再跑機場排隊面試。洛杉磯 台美商會(TACCLA)與美國海關暨邊境保護局(CBP)合作，將於7月9日上午9時至中午12時，在聖蓋博 辦公室提供Global Entry到府面試服務，會員就近即可完成面試，省去專程前往洛杉磯國際機場 (LAX)或安大略機場(ONT)的舟車勞頓。有意申請者須於19日前完成CBP線上申請，名額有限，額滿為止。

Global Entry可加快入境通關速度，並包含TSA PreCheck安檢快速通關權益，可節省商務與旅遊時間，是頻繁往返國際的商務人士與旅客的實用工具。機場面試名額往往一位難求，本次商會提供聖蓋博在地面試服務，對聖蓋博谷居民尤其便利。

本次服務限TACCLA理事、永久會員及年度會員參加，面試地點為聖蓋博市Valley大道1045號A211室。申請流程共五步驟：持台灣護照申請人須先申請警察刑事紀錄證明，再至CBP「信任旅客計畫」(Trusted Traveler Program，TTP)系統建立帳號並完成線上申請，支付120美元申請費；待CBP審核取得有條件批准(Conditional Approval)後，聯絡TACCLA團隊取得專屬面試代碼並預約場次，最後於商會辦公室完成面試，核准後Global Entry即生效。面試當日須攜帶有效護照、地址證明及相關身分文件，永久居民另須攜帶有效綠卡(I-551)。

商會提醒，120美元申請費須於TTP系統線上支付，部分美國信用卡提供Global Entry或TSA PreCheck申請費報銷福利，會員申請前可先檢查手中信用卡是否符合資格。

商會強調，各信用卡實際報銷金額、適用項目、使用頻率及資格條件依各發卡銀行最新規定為準，商會僅提供資訊整理與分享，不保證各卡最新福利內容，建議會員付款前先登入信用卡帳戶或致電客服確認。本次活動由洛杉磯台美商會主辦，南加州台灣旅館業同業公會協辦，詳情可洽626-288-6208或電郵[email protected]查詢。

部分美國信用卡提供Global Entry及TSA PreCheck申請費報銷福利，洛杉磯台美商會整理常見適用卡片供會員參考，實際福利內容依各發卡銀行最新規定為準。（洛杉磯台美商會提供）