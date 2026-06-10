我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一次性給子女錢」為什麼是退休理財最後悔的事？

台積電未排除漲價可能 財務長：通膨推高成本

申請Global Entry免跑機場 台美商會下月提供就近面試

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯台美商會與美國海關及邊境保護局合作，7月9日在聖蓋博商會辦公室提供Glob...
洛杉磯台美商會與美國海關及邊境保護局合作，7月9日在聖蓋博商會辦公室提供Global Entry到府面試服務，限會員參加，CBP線上申請19日截止。（洛杉磯台美商會提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：洛杉磯台美商會將於7月9日提供Global Entry就近面試服務。
  • 重點二：會員需先完成CBP線上申請並取得有條件批准，名額有限。
  • 重點三：Global Entry結合TSA PreCheck，可節省商務與旅遊通關時間。

申請Global Entry不必再跑機場排隊面試。洛杉磯台美商會(TACCLA)與美國海關暨邊境保護局(CBP)合作，將於7月9日上午9時至中午12時，在聖蓋博辦公室提供Global Entry到府面試服務，會員就近即可完成面試，省去專程前往洛杉磯國際機場(LAX)或安大略機場(ONT)的舟車勞頓。有意申請者須於19日前完成CBP線上申請，名額有限，額滿為止。

Global Entry可加快入境通關速度，並包含TSA PreCheck安檢快速通關權益，可節省商務與旅遊時間，是頻繁往返國際的商務人士與旅客的實用工具。機場面試名額往往一位難求，本次商會提供聖蓋博在地面試服務，對聖蓋博谷居民尤其便利。

本次服務限TACCLA理事、永久會員及年度會員參加，面試地點為聖蓋博市Valley大道1045號A211室。申請流程共五步驟：持台灣護照申請人須先申請警察刑事紀錄證明，再至CBP「信任旅客計畫」(Trusted Traveler Program，TTP)系統建立帳號並完成線上申請，支付120美元申請費；待CBP審核取得有條件批准(Conditional Approval)後，聯絡TACCLA團隊取得專屬面試代碼並預約場次，最後於商會辦公室完成面試，核准後Global Entry即生效。面試當日須攜帶有效護照、地址證明及相關身分文件，永久居民另須攜帶有效綠卡(I-551)。

商會提醒，120美元申請費須於TTP系統線上支付，部分美國信用卡提供Global Entry或TSA PreCheck申請費報銷福利，會員申請前可先檢查手中信用卡是否符合資格。

商會強調，各信用卡實際報銷金額、適用項目、使用頻率及資格條件依各發卡銀行最新規定為準，商會僅提供資訊整理與分享，不保證各卡最新福利內容，建議會員付款前先登入信用卡帳戶或致電客服確認。本次活動由洛杉磯台美商會主辦，南加州台灣旅館業同業公會協辦，詳情可洽626-288-6208或電郵[email protected]查詢。

部分美國信用卡提供Global Entry及TSA PreCheck申請費報銷福...
部分美國信用卡提供Global Entry及TSA PreCheck申請費報銷福利，洛杉磯台美商會整理常見適用卡片供會員參考，實際福利內容依各發卡銀行最新規定為準。（洛杉磯台美商會提供）

精華 FAQ

  • 活動定於7月9日上午9時至中午12時，在聖蓋博市Valley大道1045號A211室辦理，讓會員不用再跑到LAX或ONT排隊面試，節省交通與等待時間。

  • 本次服務僅限TACCLA理事、永久會員及年度會員參加，且須先在CBP TTP系統完成申請，取得有條件批准後，再向商會團隊預約專屬面試時段。

  • 申請者須先在線上繳交120美元費用，持台灣護照者要先辦警察刑事紀錄證明；面試時需帶護照、地址證明與身分文件，永久居民還要攜帶綠卡。

聖蓋博 洛杉磯 洛杉磯國際機場

上一則

地鐵D線延伸段實測 明亮安全

下一則

看世界盃 Metro15個據點直達巴士單程票1.75元

延伸閱讀

觀光商務簽多付750元 10天內就能面談 國務院7月起試辦

觀光商務簽多付750元 10天內就能面談 國務院7月起試辦
加州台聯會 6月6日辦房產稅資源博覽會

加州台聯會 6月6日辦房產稅資源博覽會
達美航空 將在LAX設第2間貴賓室

達美航空 將在LAX設第2間貴賓室
國土安全部擬撤出洛杉磯機場海關 國際航班恐無法入境

國土安全部擬撤出洛杉磯機場海關 國際航班恐無法入境
世界盃主辦城／3度舉辦開幕：墨西哥城完全觀賽指南

世界盃主辦城／3度舉辦開幕：墨西哥城完全觀賽指南
趙百淳搬家 核桃谷水區委員出缺 開放申請

趙百淳搬家 核桃谷水區委員出缺 開放申請

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05
若想用較便宜價格體驗郵輪之旅，換季郵輪可列入考慮。（Celebrity Cruises網頁）

正值鮮為人知的「換季」郵輪跨洋14天才千元起跳

2026-06-05 13:09
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20

超人氣

更多 >
心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事

心臟科醫生曝：早晨9點前絕不做的5件事
印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境

印度打通喜馬拉雅山區戰略隧道 連通中國邊境
好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光

好市多會員注意 這筆錢未來可能退回來 原因曝光
川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了

川普現身NBA總決賽被全場狂噓？孫女卻笑了
最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊