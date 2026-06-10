世華橙縣分會 參與聖地牙哥台灣日

世華橙縣分會一行前往聖地牙哥Petco Park，參與一年一度的聖地牙哥台灣日活動。（主辦方提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世華橙縣分會六月六日舉辦企業參訪與文化交流活動。

世華橙縣分會六月六日舉辦企業參訪與文化交流活動。 重點二： 會員參訪永信藥品美國廠，了解研發生產與品質管理。

會員參訪永信藥品美國廠，了解研發生產與品質管理。 重點三：下午參與聖地牙哥台灣日，深化僑界與主流社會連結。

世界華人 工商婦女企管協會橙縣 分會於6月6日舉辦企業參訪暨文化交流活動，由會長林瑩姿率領會員及顧問團隊，前往美國永信藥品企業參訪，並參與由聖地牙哥 台灣商會主辦的「2026聖地牙哥台灣日」活動，展現世華橙縣分會積極連結社會、拓展國際視野的行動力。

世華橙縣分會一行前往聖地牙哥Petco Park，參與一年一度的聖地牙哥台灣日活動。（主辦方提供）

此次活動由世華橙縣分會副會長、同時也是聖地牙哥台灣商會會長的Emily Lee協助規畫與安排。上午參訪美國永信藥品企業（Carlsbad Technology Inc），由Andy Cheng副總裁、Emily Lee品質總監及Allen Chueh廠長分享企業研發、生產、品質管理及國際市場發展的寶貴經驗。

透過實地參訪，與會者深入了解生技醫藥產業的發展現況，也對企業永續經營、品質管理及人才培育有更深的體會。大家一致認為，此次參訪不僅拓展專業視野，更從企業成功經驗中獲得許多啟發。

世華橙縣分會一行參訪美國永信藥品企業Carlsbad Technology Inc。（主辦方提供）

下午，世華橙縣分會一行前往聖地牙哥Petco Park，參與一年一度的聖地牙哥台灣日活動。現場聚集來自南加州各地的台灣鄉親與支持台灣的朋友，透過棒球運動與文化活動，共同展現台灣人的熱情與凝聚力。

Emily Lee表示，今年台灣日的籌備過程，面臨不少挑戰與調整，部分活動內容必須配合球場規定進行修改，但主辦團隊始終秉持推廣台灣文化的初心，希望透過活動讓更多人認識台灣。

林瑩姿表示，世華橙縣分會除致力女性領導力發展與企業交流外，也長期投入社區服務及文化推廣。此次活動結合企業參訪與台灣日文化盛會，不僅讓會員們學習優秀企業的經營智慧，也透過實際參與社區活動，深化與僑界及主流社會的交流與連結。