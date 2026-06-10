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奇諾岡華協 卡拉OK歌唱賽成績揭曉

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奇諾岡華協第二屆卡拉OK歌唱大賽總決賽，於5日在奇諾岡社區中心舉行。圖為獲獎者及...
奇諾岡華協第二屆卡拉OK歌唱大賽總決賽，於5日在奇諾岡社區中心舉行。圖為獲獎者及評審合影。（CAACH提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：奇諾岡華美協會舉辦第二屆卡拉OK總決賽，十五位選手同場競逐。
  • 重點二：選手演唱國語粵語英語歌曲，展現多元風格與真摯歌唱實力。
  • 重點三：黃國軒奪冠，周帥與Noelle Ali分獲亞軍季軍及特別獎。

奇諾岡華美協會（CAACH）主辦第二屆卡拉OK歌唱大賽總決賽，於5日在奇諾岡社區中心隆重舉行。

共有15位選手晉級總決賽，參賽曲目風格多元豐富，涵蓋國語、粵語及英語歌曲。選手全情投入，以真摯情感與動人歌聲詮釋音樂魅力，展現不凡實力。

大賽評審由王潔、胡靈及劉洪聲擔任。三位評審老師更特別帶來精采演唱表演，其中胡靈與劉洪聲合唱「蘆花」，王潔演唱「山楂樹」，精湛歌藝贏得全場熱烈掌聲。

經過激烈競爭及評審評選後，本屆卡拉OK歌唱大賽成績揭曉：冠軍黃國軒；亞軍周帥；季軍Noelle Ali。三項特別獎得主分別為：最高人氣獎Noelle Ali；最佳台風獎周帥；最佳造型獎Angel Chen。

大會也安排母親節徵文比賽頒獎典禮及午宴聯誼活動。今年母親節徵文比賽收到眾多優秀作品。一等獎由Ruben Ayala High School十年級學生Philip Kuo以作品「A Grandmother's Love」榮獲；二等獎由Chino Hills High School十年級學生Kimberly Ng的「Mother's Love」及Farah Elnady的「A Mother's Love」共同獲得；三等獎則由Iris Soong的「媽媽的嘮叨，其實是愛」、Madison Soong 的「嘴硬的愛」及Rachael Lee的「Mother's Day Essay」獲得。

精華 FAQ

  • 本屆活動由奇諾岡華美協會主辦，總決賽於5日在奇諾岡社區中心舉行，現場聚集參賽者、評審與觀眾，氣氛熱烈。

  • 冠軍為黃國軒，亞軍是周帥，季軍由Noelle Ali獲得；特別獎方面，Noelle Ali拿下最高人氣獎，周帥獲最佳台風獎，Angel Chen獲最佳造型獎。

  • 大會同場舉行母親節徵文比賽頒獎與午宴聯誼。一等獎為Philip Kuo的「A Grandmother's Love」，二等獎由Kimberly Ng與Farah Elnady獲得，三等獎則有三篇作品。

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