奇諾岡華協 卡拉OK歌唱賽成績揭曉

奇諾岡華協第二屆卡拉OK歌唱大賽總決賽，於5日在奇諾岡社區中心舉行。圖為獲獎者及評審合影。（CAACH提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 奇諾岡華美協會舉辦第二屆卡拉OK總決賽，十五位選手同場競逐。

奇諾岡華美協會舉辦第二屆卡拉OK總決賽，十五位選手同場競逐。 重點二： 選手演唱國語粵語英語歌曲，展現多元風格與真摯歌唱實力。

選手演唱國語粵語英語歌曲，展現多元風格與真摯歌唱實力。 重點三：黃國軒奪冠，周帥與Noelle Ali分獲亞軍季軍及特別獎。

奇諾岡華美協會（CAACH）主辦第二屆卡拉OK歌唱大賽總決賽，於5日在奇諾岡社區中心隆重舉行。

共有15位選手晉級總決賽，參賽曲目風格多元豐富，涵蓋國語、粵語及英語歌曲。選手全情投入，以真摯情感與動人歌聲詮釋音樂魅力，展現不凡實力。

大賽評審由王潔、胡靈及劉洪聲擔任。三位評審老師更特別帶來精采演唱表演，其中胡靈與劉洪聲合唱「蘆花」，王潔演唱「山楂樹」，精湛歌藝贏得全場熱烈掌聲。

經過激烈競爭及評審評選後，本屆卡拉OK歌唱大賽成績揭曉：冠軍黃國軒；亞軍周帥；季軍Noelle Ali。三項特別獎得主分別為：最高人氣獎Noelle Ali；最佳台風獎周帥；最佳造型獎Angel Chen。

大會也安排母親節徵文比賽頒獎典禮及午宴聯誼活動。今年母親節徵文比賽收到眾多優秀作品。一等獎由Ruben Ayala High School十年級學生Philip Kuo以作品「A Grandmother's Love」榮獲；二等獎由Chino Hills High School十年級學生Kimberly Ng的「Mother's Love」及Farah Elnady的「A Mother's Love」共同獲得；三等獎則由Iris Soong的「媽媽的嘮叨，其實是愛」、Madison Soong 的「嘴硬的愛」及Rachael Lee的「Mother's Day Essay」獲得。