地鐵D線延伸段實測 明亮安全

洛杉磯地鐵D線延伸工程第一階段於本月正式通車，新站整體環境明亮乾淨。（記者子為／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： D線延伸第一階段通車，新增三座地下站並改善西洛杉磯連結。

D線延伸第一階段通車，新增三座地下站並改善西洛杉磯連結。 重點二： 新站環境明亮乾淨、導引清楚，安保與管理人員也明顯增加。

新站環境明亮乾淨、導引清楚，安保與管理人員也明顯增加。 重點三：通勤族開始改搭地鐵搭配滑板車，節省時間並降低停車成本。

洛杉磯 民眾期待多年的地鐵D線（Purple Line，也稱紫線）延伸工程第一階段於上月通車後，不僅吸引不少民眾前往嘗鮮，也讓部分通勤族開始將公共交通作為日常出行選擇。記者近日實地走訪發現，新站整體環境明亮乾淨、導引清晰，且安保與管理人員明顯增加，與不少人過去對洛杉磯地鐵「髒亂、不安全」的印象形成反差。

（影音來源：記者劉子為）

此次通車路段為D線延伸工程第一階段，新增Wilshire/La Brea、Wilshire/Fairfax及Wilshire/La Cienega三座地下車站，全長約4英里，讓地鐵路線從洛杉磯市中心一路向西延伸至比佛利山邊界。未來D線還將持續向西延伸至洛杉磯加大 （UCLA）一帶。

近商圈 未來將延伸至UCLA

記者從新啟用的Wilshire/Fairfax站出發。該站一出站便可到達彼得森汽車博物館（Petersen Automotive Museum）和洛杉磯縣藝術博物館（LACMA），步行也能抵達熱門商圈The Grove，對遊客與通勤族而言相當方便。

雖然MacArthur Park/Westlak車站因屬較舊站體、裝潢較老舊，但整體仍維持乾淨，站內外同樣有專人駐守。（記者子為／攝影）

走入車站內部，最明顯的感受便是「新」。站體明亮寬敞、地面整潔，牆面可見帶有未來感與藝術風格的壁畫設計。大廳內則設有清晰的導引資訊，包括整個洛杉磯公共交通系統地圖、轉乘資訊、列車時刻，以及緊急聯絡方式等等，連如何使用公交卡等細節也清楚標示。

Metro透過車內的公告板，向乘客說明不同安全與服務人員的職責。（記者子為／攝影）

電子看板即時顯示下一班列車抵達時間。記者於工作日上午、非尖峰時段造訪時，站內人流不多，整體環境安靜、乾淨。在進站口與刷票閘門附近，皆可看到身穿制服的安保人員駐守。新型感應閘門採較高設計，並非過去容易翻越的傳統閘口。站內亦可見清潔人員打掃。

服務人員各司其職 態度友善

記者搭乘D線從Fairfax站一路往東前往麥克阿瑟公園站（MacArthur Park/Westlake）。該區長期因遊民與毒品問題而被視為治安較差地區，不過實際觀察發現，雖然車站因屬較舊站體、裝潢較為老舊，但整體仍維持乾淨，站內外同樣有專人駐守。工作人員態度友善，並耐心協助坐輪椅的乘客進出站。即便身處過去常被認為較不安全的站點，整體乘車感受仍讓人相對安心。

不少乘客是騎著電動滑板車進站，再將滑板車帶上地鐵（記者子為／攝影）

Metro也透過車內的公告板，向乘客說明不同安全與服務人員的職責。例如，身穿藍色襯衫的工作人員可協助購票與乘車問題；Metro Transit Security Officers負責巡邏與維持秩序；Metro Ambassadors提供乘客指引與資訊；執法人員則處理突發事件與犯罪問題。此外，還有協助遊民與弱勢民眾的Home Team及外包保全，共同維持地鐵安全。

站內設有清晰的導引資訊，包括整個洛杉磯公共交通系統地圖、轉乘資訊、列車時刻，以及緊急聯絡方式，等等。（記者子為／攝影）

記者觀察發現，不少乘客是騎著電動滑板車（scooter）進站，再將滑板車帶上地鐵，顯示洛杉磯居民開始採取「地鐵＋短程代步工具」的混合通勤方式，以節省時間與停車成本。

在進站口與刷票閘門附近，皆可看到身穿制服的安保人員。還可見清潔人員在站內打掃。（記者子為／攝影）

住在韓國城（Koreatown）的Andy便是其中之一，他的工作地點在LACMA附近。D線延伸段開通後，他第一時間便前往體驗。

Andy表示，過去他主要搭乘720巴士通勤，如今改搭地鐵後，每天約可節省15分鐘通勤時間。「整體感覺很乾淨，速度也很快，」他說，雖然搭乘地鐵仍需保持對周遭環境的警覺，但目前體驗下來相當滿意。