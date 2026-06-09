我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗癌多年不敵病魔…51歲前港姐吳文忻夢中離世 女兒含淚道別

紐時：美軍阿帕契直升機墜毀荷莫茲海峽 2飛官獲救 白宮未公布消息

AI工具普及 華人電影生：1個月工作僅花3小時

記者劉子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭子彥表示，過去需要大量預算與後期特效才能完成的科幻場景，如今在虛擬拍攝技術的幫...
鄭子彥表示，過去需要大量預算與後期特效才能完成的科幻場景，如今在虛擬拍攝技術的幫助下，用較低成本也能實現。（受訪者提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：虛擬拍攝以LED螢幕和即時渲染降低科幻場景製作門檻。
  • 重點二：AI可協助拆解劇本並快速整理道具服裝等製作清單。
  • 重點三：鄭子彥參與拍攝短片Pioneer of Love並入圍電影節。

從用LED螢幕取代實景，到以人工智慧（AI）協助拆解劇本、生成場景，電影製作的新技術不斷出現，正逐步改變創作與拍攝流程。隨著「虛擬拍攝」（Virtual Production）與AI工具日益普及，新一代電影人對創作方式與產業未來的理解，也在發生變化。

就讀紐約大學帝勢藝術學院（NYU Tisch）電影製作專業的學生鄭子彥，在學習與實作過程中觀察到，相關技術發展迅速，正在影響電影製作的方式。

其中較受關注的，是虛擬拍攝的應用。這項技術透過LED螢幕與即時渲染技術，將虛擬場景直接呈現在拍攝現場，已被「星球大戰」、「魔戒」等大型製作採用。

「虛擬拍攝其實降低了創作門檻，」鄭子彥表示，過去需要大量預算與後期特效才能完成的科幻或幻想場景，如今在較低成本下也能實現。「它像是一把鑰匙，讓原本拍不到的東西變得可以拍。」

除了虛擬拍攝，AI的導入也逐漸進入電影製作流程。

鄭子彥分享，在一個長片項目中，她需要將上百頁劇本整理成詳細的製作清單，包括每個場景的道具、服裝與布景元素。這項工作原本已進行一段時間，但透過訓練AI工具，最終僅用數小時便完成。「通過AI，大概花了三個小時，把原本一個多月還沒做完的工作完成了。」

鄭子彥作為攝影指導參與的短片「Pioneer of Love」，入圍比佛利山莊電影節（Beverly Hills Film Festival）。

精華 FAQ

  • 因為它能透過LED螢幕與即時渲染，把虛擬場景直接搬到片場，讓過去需高預算特效才能完成的科幻或幻想畫面，以較低成本實現。

  • 她將上百頁劇本交由訓練過的AI協助拆解，快速整理出各場景所需的道具、服裝與布景元素，原本一個多月未完成的工作，約三小時就做完。

  • 鄭子彥以攝影指導身分參與短片《Pioneer of Love》，該片後來入圍比佛利山莊電影節，顯示她的實作成果已獲得影展肯定。

紐約大學 華人

上一則

世界首座「海上浮城」計畫醞釀中 將納8萬人長居

下一則

網路找真愛… 67歲男赴約後陳屍路旁

延伸閱讀

娛樂／拍電影350元有找 AI顛覆印度電影業

娛樂／拍電影350元有找 AI顛覆印度電影業
被好萊塢裁員… 廣西女學AI、做出爆款短劇 播放量上億次

被好萊塢裁員… 廣西女學AI、做出爆款短劇 播放量上億次
要捧金飯碗好難？金融畢業生陷「AI面試」生存戰 初級分析師職缺砍2/3

要捧金飯碗好難？金融畢業生陷「AI面試」生存戰 初級分析師職缺砍2/3
黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命
畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業

畢業季 皇后學院華裔畢業生談AI時代就業
從ChatGPT、Gemini（雙G走天下）到AI生活助理，一起迎接全民AI時代

從ChatGPT、Gemini（雙G走天下）到AI生活助理，一起迎接全民AI時代

熱門新聞

李美萱看到太太們的需求，進而成立「積婆分享社」，開設LINE群組定期舉辦活動並分享資訊，從原本的個位數至今成員已有350人，並還在擴大中。（李美萱提供）

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

2026-06-07 19:44
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
近期已有不少申請人陸續收到補件通知（RFE），要求進一步說明為何選擇在美國境內辦理綠卡及其理由。（取自USCIS官網）

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

2026-06-06 21:17
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬