AI工具普及 華人電影生：1個月工作僅花3小時
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從用LED螢幕取代實景，到以人工智慧（AI）協助拆解劇本、生成場景，電影製作的新技術不斷出現，正逐步改變創作與拍攝流程。隨著「虛擬拍攝」（Virtual Production）與AI工具日益普及，新一代電影人對創作方式與產業未來的理解，也在發生變化。
就讀紐約大學帝勢藝術學院（NYU Tisch）電影製作專業的學生鄭子彥，在學習與實作過程中觀察到，相關技術發展迅速，正在影響電影製作的方式。
其中較受關注的，是虛擬拍攝的應用。這項技術透過LED螢幕與即時渲染技術，將虛擬場景直接呈現在拍攝現場，已被「星球大戰」、「魔戒」等大型製作採用。
「虛擬拍攝其實降低了創作門檻，」鄭子彥表示，過去需要大量預算與後期特效才能完成的科幻或幻想場景，如今在較低成本下也能實現。「它像是一把鑰匙，讓原本拍不到的東西變得可以拍。」
除了虛擬拍攝，AI的導入也逐漸進入電影製作流程。
鄭子彥分享，在一個長片項目中，她需要將上百頁劇本整理成詳細的製作清單，包括每個場景的道具、服裝與布景元素。這項工作原本已進行一段時間，但透過訓練AI工具，最終僅用數小時便完成。「通過AI，大概花了三個小時，把原本一個多月還沒做完的工作完成了。」
鄭子彥作為攝影指導參與的短片「Pioneer of Love」，入圍比佛利山莊電影節（Beverly Hills Film Festival）。
因為它能透過LED螢幕與即時渲染，把虛擬場景直接搬到片場，讓過去需高預算特效才能完成的科幻或幻想畫面，以較低成本實現。 她將上百頁劇本交由訓練過的AI協助拆解，快速整理出各場景所需的道具、服裝與布景元素，原本一個多月未完成的工作，約三小時就做完。 鄭子彥以攝影指導身分參與短片《Pioneer of Love》，該片後來入圍比佛利山莊電影節，顯示她的實作成果已獲得影展肯定。
精華 FAQ
因為它能透過LED螢幕與即時渲染，把虛擬場景直接搬到片場，讓過去需高預算特效才能完成的科幻或幻想畫面，以較低成本實現。
她將上百頁劇本交由訓練過的AI協助拆解，快速整理出各場景所需的道具、服裝與布景元素，原本一個多月未完成的工作，約三小時就做完。
鄭子彥以攝影指導身分參與短片《Pioneer of Love》，該片後來入圍比佛利山莊電影節，顯示她的實作成果已獲得影展肯定。
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