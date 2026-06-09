AI工具普及 華人電影生：1個月工作僅花3小時

鄭子彥表示，過去需要大量預算與後期特效才能完成的科幻場景，如今在虛擬拍攝技術的幫助下，用較低成本也能實現。（受訪者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 虛擬拍攝以LED螢幕和即時渲染降低科幻場景製作門檻。

虛擬拍攝以LED螢幕和即時渲染降低科幻場景製作門檻。 重點二： AI可協助拆解劇本並快速整理道具服裝等製作清單。

AI可協助拆解劇本並快速整理道具服裝等製作清單。 重點三：鄭子彥參與拍攝短片Pioneer of Love並入圍電影節。

從用LED螢幕取代實景，到以人工智慧（AI）協助拆解劇本、生成場景，電影製作的新技術不斷出現，正逐步改變創作與拍攝流程。隨著「虛擬拍攝」（Virtual Production）與AI工具日益普及，新一代電影人對創作方式與產業未來的理解，也在發生變化。

就讀紐約大學 帝勢藝術學院（NYU Tisch）電影製作專業的學生鄭子彥，在學習與實作過程中觀察到，相關技術發展迅速，正在影響電影製作的方式。

其中較受關注的，是虛擬拍攝的應用。這項技術透過LED螢幕與即時渲染技術，將虛擬場景直接呈現在拍攝現場，已被「星球大戰」、「魔戒」等大型製作採用。

「虛擬拍攝其實降低了創作門檻，」鄭子彥表示，過去需要大量預算與後期特效才能完成的科幻或幻想場景，如今在較低成本下也能實現。「它像是一把鑰匙，讓原本拍不到的東西變得可以拍。」

除了虛擬拍攝，AI的導入也逐漸進入電影製作流程。

鄭子彥分享，在一個長片項目中，她需要將上百頁劇本整理成詳細的製作清單，包括每個場景的道具、服裝與布景元素。這項工作原本已進行一段時間，但透過訓練AI工具，最終僅用數小時便完成。「通過AI，大概花了三個小時，把原本一個多月還沒做完的工作完成了。」

鄭子彥作為攝影指導參與的短片「Pioneer of Love」，入圍比佛利山莊電影節（Beverly Hills Film Festival）。