取代人類創作者？AI開始複製網紅

Flamora Insight日前主辦Web3與AI融合活動，圖為Xavvi AI電商平台業者Peter Wu（左二）和Flamora Insight總裁Blair Gu（中）等人合影。（記者張宏／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI與Web3正推動內容創作轉型，網紅開始打造數位分身。

AI與Web3正推動內容創作轉型，網紅開始打造數位分身。 重點二： 市場看好內容創作規模成長，但創作者倦怠與退出壓力升高。

市場看好內容創作規模成長，但創作者倦怠與退出壓力升高。 重點三：YouTube與TikTok出現AI克隆案例，虛擬網紅互動成趨勢。

隨著人工智慧 與Web3技術快速發展，內容創作正加速邁向轉型關鍵期。AI不僅是提升效率工具，更延伸為創作者的「數位分身」。從YouTube開放AI克隆功能，到網紅推出AI版本與粉絲互動，產業正重新定義創作者的角色與工作方式，引發AI是否將取代人類創作者的廣泛討論。

據市場研究機構Precedence Research預測，全球內容創作產業規模，將在未來十年由約3140億美元成長至超過2兆美元，主要動能來自品牌透過網紅行銷進行產品推廣與銷售。然而該產業內部面臨壓力，超過60%創作者出現職業倦怠，約40%考慮退出內容創作行業，部分創作者甚至因高壓環境，出現爭議行為。

擁有約750萬Instagram粉絲的網紅Dustytherapper日前參加由Flamora Insight主辦的Web3與AI融合活動時表示，AI更像是提升效率的工具，而非直接威脅；但AI可能對剛入門或競爭力較低的創作者造成影響，他們需積累足夠人脈和生產不可替代性內容，才能抵抗虛擬AI網紅的衝擊。 擁有約750萬Instagram粉絲的網紅Dustytherapper表示，AI更像是提升效率的工具，而非直接威脅。。（記者張宏／攝影）

AI已成為網紅降低創作負擔的重要工具。網紅電商平台業者Peter Wu表示，AI可使內容生產效率提升數十甚至上百倍，企業將重新思考哪些職位可被技術替代，這也對高薪職位與整體經濟結構產生影響。未來創作者可建立專屬AI系統，結合區塊鏈技術，即使不在線上也能持續創造價值。

AI克隆創作者的趨勢，也正在加速發展。「名利場」雜誌報導，YouTube近期允許創作者製作AI版本，用於短影音內容生成。TikTok有930萬粉絲的網紅Vicky Waldrip（網名Whoa Vicky）也推出個人AI版本，讓粉絲可與其數位分身互動。她表示，未來每位創作者都可能擁有自己的AI版本。

產業正重新定義創作者的角色與工作方式，引發人們對AI是否將取代人類創作者的討論。（記者張宏／攝影）

產業正重新定義創作者的角色與工作方式，引發人們對AI是否將取代人類創作者的討論。（記者張宏／攝影）