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美求職平台 被中國滲透招募間諜

編譯陳盈霖╱綜合報導
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根據「五眼聯盟」，中國情報人員正利用微軟（Microsoft）旗下的Linked...
根據「五眼聯盟」，中國情報人員正利用微軟（Microsoft）旗下的Linkedln等求職平台網站追蹤，加強招募直接或間接接觸政府機密資訊的間諜。（Pexels）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：五眼聯盟指中國利用LinkedIn等平台招募接觸機密者。
  • 重點二：中方常冒充顧問智庫或人資公司刊登相關職缺廣告。
  • 重點三：LinkedIn與Upwork稱將加強偵測假帳號並打擊濫用。

紐約郵報報導，國際情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國（包括美國、英國、加拿大、澳洲及紐西蘭）4日發布聯合公告，稱中國情報人員正利用微軟（Microsoft）旗下、總部位在加州的Linkedln（領英）等求職平台網站，加強招募直接或間接接觸政府機密資訊的間諜

聯合公告指出，「中國軍事情報機構正利用日益多元的專業社群網站及線上求職平台，鎖定五眼聯盟國家政府及軍事人員，與任何可接觸政府機密與敏感資訊者。他們採用線上招募策略，冒充私人諮詢公司、智庫或人力資源公司員工，刊登外交政策與國防分析師等職缺廣告。」軍方人員、持有安全許可資格者、學者、記者及智庫研究人員等，都可能是他們的目標。

官員表示，Linkedln、Indeed和Upwork等線上求職、自由接案網站是中方情報人員用於招募的平台，他們自稱代表某些看似合法、實際上是「煙幕彈」的公司，聲稱這些公司位於中國以外的國家。

Linkedln發言人對此表示，「建立虛假帳號或偽造身分，明顯違反我們服務條款。我們會持續偵測這些受到國家資助的濫用行為，執行打擊假帳號相關政策。」Upwork也表示「已意識到此問題，正運用多項先進偵測工具技術密切監控，預防並因應此類威脅。」至截稿為止，尚未得到Indeed評論。

中國駐英國大使館抨擊相關指控為「惡意誹謗」。大使館發言人在網路發布聲明指出，「五眼聯盟是全球最大的情報組織，其成員長期在全球各地肆無忌憚地從事間諜活動與竊密行為。他們才是真正威脅愛好和平的國家。」

長期以來，美國官員一直指控由中國國家主席習近平領導的中國政府，透過秘密行動滲透美方軍事基地，竊取智慧財產權，然中方始終否認這些指控。

紐約時報上月報導，美國眾議院中國問題特別委員會（House Select Committee on China）一名助理疑似成為中國情報相關機構招募行動鎖定的對象。

委員會主席、密西根州共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）聲明稱，「中國政府長期將國會議員及幕僚視為情報諮詢與運作目標，經常透過看似無害的接觸與詢問，套取涉及美國國防、供應鏈及經濟戰略等敏感資訊。」他補充，「中國問題特別委員會負責調查及政策制定，向來是被優先鎖定滲透的目標，但其他國會議員及幕僚也身處風險中，所有人需對任何可疑接觸保持高度警覺。」

被指中國利用Linkedln平台招募間諜，該公司表示，會持續偵測這些受到國家資助...
被指中國利用Linkedln平台招募間諜，該公司表示，會持續偵測這些受到國家資助的濫用行為。（取自Linkedln 臉書）

精華 FAQ

  • 公告指出，中國情報人員利用LinkedIn、Indeed與Upwork等求職或接案平台，鎖定五眼國家政府、軍方及可接觸機密資訊者，進行線上招募與滲透。

  • 他們常冒充私人諮詢公司、智庫或人力資源公司員工，刊登外交政策與國防分析師等職缺，並聲稱公司位於中國以外，藉此降低目標警覺。

  • LinkedIn表示會持續偵測國家資助的假帳號並執法，Upwork稱正以工具監控威脅；中國駐英大使館則斥責相關指控是惡意誹謗。

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