美西華人學會 7華生獲頒獎學金

七位獲獎學生於頒獎典禮中接受表揚，展現華裔新生代在學術、領導力及社區服務等領域的優異表現。（讀者提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美西華人學會舉辦2026年度華裔高中畢業生獎學金典禮。

美西華人學會舉辦2026年度華裔高中畢業生獎學金典禮。 重點二： 七位華裔優秀學生獲獎，將進入美國頂尖大學就讀。

七位華裔優秀學生獲獎，將進入美國頂尖大學就讀。 重點三：今年募集逾兩萬美元，持續支持華裔青年教育發展。

美西華人 學會5日在聖蓋博鄉村俱樂部舉行「2026年度華裔應屆高中畢業生獎學金頒獎典禮」，表揚七位即將進入美國頂尖大學就讀的傑出華裔學生。

今年獲獎學生，包括即將就讀約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的陳妍瑄、柏克萊 加大（UC Berkely）的秦詩雨及張嘉文、加州理工學院的龍傑德、史丹福大學 的楊安慶、哈佛大學的劉明宇，以及紐約大學的郭睿恬。

美西華人學會舉辦「2026年度華裔應屆高中畢業生獎學金頒獎典禮」，表揚七位即將進入美國頂尖大學就讀的傑出華裔學生。（讀者提供）

美西華人學會會長李世平表示，學會自成立以來，每年均透過獎學金計畫鼓勵即將升讀大學的優秀華裔學生。今年在各界熱心人士支持下，共募集超過2萬美元獎學金，展現社區對青年教育的重視。活動召集人徐永泰表示，看到如此多優秀華裔高中生脫穎而出，令人十分感動，也期盼這些學生未來持續深造，在各自領域發揮所長，回饋社會。

主辦單位指出，與往年相比，今年獲獎學生除學術成績表現亮眼外，也在領導能力、社區參與及公共服務等方面有卓越表現，充分體現華裔青年積極進取及服務社會的精神。

即將就讀史丹福大學的楊安慶表示，他長期投入社區活動，並參與多項洛杉磯地區重要社區事務。他認為，唯有對一件事真正感興趣，才能在面對困難時堅持下去，並最終獲得成功。獲哈佛大學錄取的劉明宇分享學習心得時表示，學生應及早確立目標並保持學習熱忱，但也不要因追求成就，忽略家人與朋友的重要性。

美西華人學會理事長劉榮文表示，學會未來將持續推動獎學金計畫，支持華裔學生教育發展，並盡最大努力為青年學子提供更多資源與協助。