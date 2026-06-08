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迎世界盃 餐飲品牌紛推限定商品、球星收藏杯、免費門票

洛杉磯訊
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麥當勞近日宣布推出「FIFA World Cup 26 Meal」限定套餐，每份...
麥當勞近日宣布推出「FIFA World Cup 26 Meal」限定套餐，每份套餐都附贈一款限量收藏杯。（麥當勞官網）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：麥當勞推世界盃限定套餐，附九款球星收藏杯。
  • 重點二：Dave & Buster's藏門票辦活動，吸引球迷到店消費。
  • 重點三：多家餐飲業者同步推觀賽餐點，搶攻世界盃商機。

2026年世界盃足球賽即將於6月11日開踢，各大餐飲品牌也提前展開搶客大戰。不僅有世界盃限定套餐、球星收藏杯等周邊商品，部分業者更大方送出世界盃門票，讓幸運顧客有機會免費進場觀賽，感受世足熱潮。

麥當勞近日宣布推出「FIFA World Cup 26 Meal」限定套餐，為即將到來的世界盃暖身。早餐套餐包括香腸蛋滿福堡（Sausage McMuffin with Egg）或香腸蛋餅乾堡（Sausage Biscuit with Egg），搭配薯餅與小杯飲料，售價約9.99美元。

午餐與晚餐套餐則提供大麥克（Big Mac）或10塊麥克雞塊（Chicken McNuggets）兩種選擇，搭配薯條、飲料及限量版金色包裝大麥克醬，售價約12.79至12.99美元。

最吸引球迷與收藏迷的是，每份套餐都附贈一款限量收藏杯。此次共推出九款設計，主角包括美國球星普利西奇（Christian Pulisic）、英格蘭傳奇球星貝克漢（David Beckham）、巴西名將羅納度（Ronaldinho）、法國名將亨利（Thierry Henry）、韓國隊長孫興慜（Son Heung-min）、西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）、加拿大球星戴維斯（Alphonso Davies）以及墨西哥前鋒希梅內斯（Santiago Gimenez）。麥當勞人氣吉祥物角色「Grimace」也獲得專屬收藏杯，引發網友熱議。

此外，自6月9日起，麥當勞還將推出世界盃快樂兒童餐，內附23款不同造型的Squishmallows絨毛玩偶，希望吸引親子族群參與世足盛會。

除了麥當勞外，多家餐飲與娛樂品牌也推出世界盃限定活動。

娛樂餐廳Dave & Buster's宣布，6月11日至17日期間將在大型夾娃娃機中隱藏世界盃門票，讓顧客有機會贏得觀賽資格。店內還將新增足球主題遊戲，並在40英尺大螢幕轉播賽事。同時推出以美國、加拿大及墨西哥三個主辦國為靈感設計的特色漢堡與小食。

巴西連鎖燒烤餐廳Fogo de Chão則規畫世界盃觀賽派對，於6月13日、19日及24日推出限定套餐，每人約54美元，內容包括精選烤肉、酒吧小食及兩杯調酒，讓球迷一邊看球一邊享用巴西風味美食。

至於在南加州仍保有少數分店的TGI Fridays，也推出「Matchday Bites」系列餐點，價格自8.99美元起，包括雞翅、雞柳條、小漢堡及韓式燒烤肋排等熱門下酒菜，瞄準觀賽聚餐商機。

精華 FAQ

  • 麥當勞推出FIFA World Cup 26限定套餐，早餐、午晚餐都有不同組合，並附贈限量收藏杯；另將推出世界盃快樂兒童餐與Squishmallows玩偶。

  • 娛樂餐廳Dave & Buster's宣布，將在6月11日至17日於大型夾娃娃機中藏入世界盃門票，讓顧客有機會免費贏得觀賽資格，並同步推出足球主題活動。

  • Fogo de Chão推出世界盃觀賽派對與限定套餐，TGI Fridays則以Matchday Bites搶攻聚餐商機，主打雞翅、小漢堡與肋排等適合看球的餐點。

巴西 世界盃 麥當勞

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