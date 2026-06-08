綠卡申請新規 衝擊華裔留學生、H-1B家庭

Boundless Immigration創辦人兼執行長Xiao Wang表示，若USCIS新規全面實施，恐增加綠卡申請不確定性，並對華裔留學生、高技術人才及其家庭帶來衝擊。（ZOOM截屏）

AI重點 文章重點整理： 重點一： USCIS新規將境內調整身分改為例外救濟，引發移民社區強烈反彈與司法疑慮。

USCIS新規將境內調整身分改為例外救濟，引發移民社區強烈反彈與司法疑慮。 重點二： 華裔留學生與H-1B專業人士恐受衝擊，綠卡流程、工作與家庭安排都更不穩定。

華裔留學生與H-1B專業人士恐受衝擊，綠卡流程、工作與家庭安排都更不穩定。 重點三：大型科技公司低調遊說後，白宮立場疑似軟化，移民局官員稱多數工作簽證不受影響。

移民 局（USCIS）近日頒布一條新規，將境內調整身分重新定義為僅適用於特殊情況的「例外救濟」，也就是說，若無特殊情況，申請者必須回母國進行身分調整。這引發了移民社區廣泛關注。美國社群媒體（American Community Media，Acom）5日舉辦線上簡報會，多位移民法律及政策專家警告，若政策全面落實，恐對家庭移民、就業移民及高技術人才造成重大衝擊，其中華裔 社區影響尤為明顯。

美國移民律師協會（AILA）主席Jeff Joseph表示，調整身分是美國移民法明文規定的合法途徑，與海外領事程序同樣屬於取得永久居留權的正常方式，並非政府所稱的「特殊救濟」。他批評政府透過行政備忘錄改變長期政策，未經正常法規制定程序及公眾意見徵詢，未來極可能面臨司法挑戰。

對華裔社區而言，最受關注的是高技術人才及留學生群體。移民服務平台Boundless Immigration創辦人兼執行長Xiao Wang表示，過去數十年來，境內調整身分一直是國際學生與專業人士取得綠卡 的主要途徑。許多中國移民從F-1學生簽證開始，經過OPT實習、H-1B工作簽證，再由雇主協助申請綠卡，這套制度長期以來為美國吸引全球人才的重要基礎。

Xiao Wang指出，超過半數綠卡都是透過境內調整身分取得，因此將其描述為「例外情況」並不符合事實。更令人擔憂的是，新政策增加大量不確定性，讓企業與申請人都難以預測未來風險。他表示，許多華裔專業人士已在美國工作多年，擔任工程師、醫師、研究員及科技公司主管，並已在美國成家立業。如果未來被要求離境辦理綠卡，可能面臨工作中斷、家庭分離及收入不穩定等問題。對部分家庭而言，配偶工作許可及子女身分保障也可能受到影響。

Xiao Wang特別提到，中國與印度申請人原本就面臨漫長綠卡排期。許多人已投入十多年時間等待永久居留資格，並依照現行制度規畫人生與職涯。如今政策突然改變，等於在移民申請中途重新修改規則，將對申請人及其家庭造成巨大壓力。

移民政策研究所（MPI）副主任Julia Gelatt則指出，新政策對部分家庭移民及逾期居留者衝擊最大。依現行法律，在美國累積超過一年非法居留紀錄者，一旦離境便可能觸發10年禁止入境規定。若未來被要求返回原籍國辦理綠卡，部分人恐面臨與家人長期分離的風險。

不過近日華盛頓郵報報導，此政策宣讀之後，有科技公司、人工智慧公司等大型企業對白宮進行低調地大規模遊說，致白宮對該政策軟化。近日一名移民局官員在一場會議裡私下向企業領袖保證說，大多數工作簽證並不會受到影響。