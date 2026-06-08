投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者
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南加華人聚居城市蒙特利公園市（Monterey Park）近年詐騙案件頻傳，多名華裔警官近日接受本報採訪時不約而同表示，目前警方最常接觸、成長最快的犯罪類型，已不再是傳統暴力犯罪，而是各式各樣針對華人、尤其亞裔長者的詐騙案件。
從假冒IRS（國稅局）、假警察、中國公安詐騙，到投資詐騙、地下換匯、珠寶調包等，受害者損失從數千到數十萬美元不等。警方指出，部分長者因語言障礙、獨居、對美國制度不熟悉，加上習慣在家存放大量現金，特別容易成為犯罪集團目標。
警員丁東表示，蒙市長者人口眾多，警方幾乎天天都會接觸到詐騙案件，甚至銀行也常主動通報警方，擔心有老人遭遇詐騙。「很多老人家因為語言障礙、孤獨感，比較容易被騙。」他說，「有些老人被騙7、8萬美元。」
丁東提醒，民眾不要隨意向陌生人提供銀行帳戶、社安號碼等個資，「不管是車管局還是移民局，都不會透過電話或簡訊要求你提供帳戶資訊。」若接到可疑電話，最好的方式是直接掛斷，再主動聯繫官方機構或警局確認。
他也指出，近年投資詐騙尤其猖獗。「很多人一開始只投一點錢，後來看到假獲利畫面，就越投越多，最後錢全部不見。」他表示，不少資金最終被轉往海外，一旦匯出後，往往很難追回。
警監韓冰則表示，不少華人因換匯需求，誤入地下錢莊換匯等非法換匯陷阱。「很多華人喜歡透過地下錢莊換匯，但其實非常危險。」他說，有些案件中，嫌犯得知被害人持有大量現金後，甚至直接安排搶劫。「有的人錢根本沒有成功轉到中國，人就已經被騙了。」他表示，也有部分受害者因擔心地下換匯涉及違法，因此事後不敢報警。
韓冰也建議民眾為自己的信用資料設定「信用凍結」。他說，包括Experian、TransUnion、Equifax三大信用機構，目前都可免費設定信用凍結。「即使別人拿到你的社安號碼，也沒辦法用你的身分去申請信用卡或貸款。」他說，民眾若未來需要申請貸款或信用卡，再暫時解凍即可。
警探陳秀雯（Judy Chen）則提醒，近期警方特別注意到針對亞裔長者的「珠寶調包」犯罪。她表示，目前有羅馬尼亞犯罪集團專門鎖定亞裔長者，如果看到長者佩戴金項鍊、金手鐲等貴重飾品，便會主動搭話，假裝送禮物，再趁機快速調包珠寶。
「動作非常快，很多長者當下根本沒發現。」她指出，近期這類案件在長者聚居區尤其常見，有些長者發現後會試圖反抗，甚至在拉扯過程中受傷。
她提醒，長者平時應盡量避免外露貴重珠寶，晚上外出時最好有家人朋友陪同，並盡量選擇光線明亮、人多的地方活動。「最重要的是保持警覺。」她表示，一旦遇到可疑情況，應第一時間報警。
警方表示，當地最常接觸、成長最快的犯罪已不是傳統暴力犯罪，而是針對華人，尤其亞裔長者的各式詐騙案件。 原因包括語言障礙、獨居、對美國制度不熟悉，以及習慣在家存放大量現金，讓詐騙者更容易下手並持續得手。 警方建議不要提供銀行帳戶與社安號碼，接到可疑電話先掛斷再查證，也可向三大信用機構設定免費信用凍結。
精華 FAQ
警方表示，當地最常接觸、成長最快的犯罪已不是傳統暴力犯罪，而是針對華人，尤其亞裔長者的各式詐騙案件。
原因包括語言障礙、獨居、對美國制度不熟悉，以及習慣在家存放大量現金，讓詐騙者更容易下手並持續得手。
警方建議不要提供銀行帳戶與社安號碼，接到可疑電話先掛斷再查證，也可向三大信用機構設定免費信用凍結。
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