我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警員丁東表示，蒙市長者人口眾多，警方幾乎天天都會接觸到詐騙案件，甚至銀行也常主動...
警員丁東表示，蒙市長者人口眾多，警方幾乎天天都會接觸到詐騙案件，甚至銀行也常主動通報警方。（記者朱敏梓╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蒙市警方表示，針對華人長者的各類詐騙已成最常見且成長最快犯罪。
  • 重點二：假IRS、投資詐騙、地下換匯與珠寶調包等手法，造成數千至數十萬美元損失。
  • 重點三：警方提醒長者勿提供個資、可設信用凍結，遇可疑電話應掛斷並查證。

南加華人聚居城市蒙特利公園市（Monterey Park）近年詐騙案件頻傳，多名華裔警官近日接受本報採訪時不約而同表示，目前警方最常接觸、成長最快的犯罪類型，已不再是傳統暴力犯罪，而是各式各樣針對華人、尤其亞裔長者的詐騙案件。

從假冒IRS（國稅局）、假警察、中國公安詐騙，到投資詐騙、地下換匯、珠寶調包等，受害者損失從數千到數十萬美元不等。警方指出，部分長者因語言障礙、獨居、對美國制度不熟悉，加上習慣在家存放大量現金，特別容易成為犯罪集團目標。

警員丁東表示，蒙市長者人口眾多，警方幾乎天天都會接觸到詐騙案件，甚至銀行也常主動通報警方，擔心有老人遭遇詐騙。「很多老人家因為語言障礙、孤獨感，比較容易被騙。」他說，「有些老人被騙7、8萬美元。」

丁東提醒，民眾不要隨意向陌生人提供銀行帳戶、社安號碼等個資，「不管是車管局還是移民局，都不會透過電話或簡訊要求你提供帳戶資訊。」若接到可疑電話，最好的方式是直接掛斷，再主動聯繫官方機構或警局確認。

他也指出，近年投資詐騙尤其猖獗。「很多人一開始只投一點錢，後來看到假獲利畫面，就越投越多，最後錢全部不見。」他表示，不少資金最終被轉往海外，一旦匯出後，往往很難追回。

警監韓冰則表示，不少華人因換匯需求，誤入地下錢莊換匯等非法換匯陷阱。「很多華人喜歡透過地下錢莊換匯，但其實非常危險。」他說，有些案件中，嫌犯得知被害人持有大量現金後，甚至直接安排搶劫。「有的人錢根本沒有成功轉到中國，人就已經被騙了。」他表示，也有部分受害者因擔心地下換匯涉及違法，因此事後不敢報警。

韓冰也建議民眾為自己的信用資料設定「信用凍結」。他說，包括Experian、TransUnion、Equifax三大信用機構，目前都可免費設定信用凍結。「即使別人拿到你的社安號碼，也沒辦法用你的身分去申請信用卡或貸款。」他說，民眾若未來需要申請貸款或信用卡，再暫時解凍即可。

警探陳秀雯（Judy Chen）則提醒，近期警方特別注意到針對亞裔長者的「珠寶調包」犯罪。她表示，目前有羅馬尼亞犯罪集團專門鎖定亞裔長者，如果看到長者佩戴金項鍊、金手鐲等貴重飾品，便會主動搭話，假裝送禮物，再趁機快速調包珠寶。

「動作非常快，很多長者當下根本沒發現。」她指出，近期這類案件在長者聚居區尤其常見，有些長者發現後會試圖反抗，甚至在拉扯過程中受傷。

她提醒，長者平時應盡量避免外露貴重珠寶，晚上外出時最好有家人朋友陪同，並盡量選擇光線明亮、人多的地方活動。「最重要的是保持警覺。」她表示，一旦遇到可疑情況，應第一時間報警。

蒙市警監韓冰建議民眾為自己的信用資料設定「信用凍結」，預防不法分子盜取個資犯罪。...
蒙市警監韓冰建議民眾為自己的信用資料設定「信用凍結」，預防不法分子盜取個資犯罪。（記者朱敏梓╱攝影）

蒙市警官表示，警方近年接獲最多類型案件之一為各式詐騙犯罪，受害者多為華人長者。（...
蒙市警官表示，警方近年接獲最多類型案件之一為各式詐騙犯罪，受害者多為華人長者。（示意圖取自Pexels網站）

警探陳秀雯（Judy Chen）提醒，蒙特利公園市有針對亞裔長者的「珠寶調包」犯...
警探陳秀雯（Judy Chen）提醒，蒙特利公園市有針對亞裔長者的「珠寶調包」犯罪。（記者朱敏梓╱攝影）

精華 FAQ

  • 警方表示，當地最常接觸、成長最快的犯罪已不是傳統暴力犯罪，而是針對華人，尤其亞裔長者的各式詐騙案件。

  • 原因包括語言障礙、獨居、對美國制度不熟悉，以及習慣在家存放大量現金，讓詐騙者更容易下手並持續得手。

  • 警方建議不要提供銀行帳戶與社安號碼，接到可疑電話先掛斷再查證，也可向三大信用機構設定免費信用凍結。

華人 國稅局 蒙特利公園市

上一則

韓系美妝龍頭洛城首店掀熱潮 商品與會員制度爭議浮現

下一則

不僅執法還要當翻譯 華裔警察中文成必備加分項

延伸閱讀

誤簽安寧療護 加州華人長者失治療權

誤簽安寧療護 加州華人長者失治療權
班森賀1周5起珠寶詐騙 華裔長者易中招…EBT卡也頻傳被盜

班森賀1周5起珠寶詐騙 華裔長者易中招…EBT卡也頻傳被盜
移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩

移民詐騙多 加入DROP刪個資防外洩
舊金山破獲「扯金項鍊」搶劫案 逮5嫌 華人出門不敢戴金飾

舊金山破獲「扯金項鍊」搶劫案 逮5嫌 華人出門不敢戴金飾
華人殺豬盤車手取款天網洩蹤 警循車牌逮人

華人殺豬盤車手取款天網洩蹤 警循車牌逮人
商務電郵詐騙增 多個華人機構、公家機關受害

商務電郵詐騙增 多個華人機構、公家機關受害

熱門新聞

汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃