不僅執法還要當翻譯 華裔警察中文成必備加分項

警探陳秀雯（Judy Chen）是出生於美國的第二代華裔。（記者朱敏梓/攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蒙市華人多，警局中文警員成為執法與溝通關鍵。

蒙市華人多，警局中文警員成為執法與溝通關鍵。 重點二： 新移民丁東靠中文與經歷，成為前線案件翻譯主力。

新移民丁東靠中文與經歷，成為前線案件翻譯主力。 重點三：韓冰與陳秀雯強調，華警能拉近社區與警局距離。

蒙特利公園市 長期被視為南加州最具代表性的華人 聚居城市之一，街頭隨處可見中文招牌與華人餐廳，也聚集大量華人居民。隨著華人移民人口持續增加，當地警局近年也陸續出現愈來愈多具華人背景、能說中文的警員。從出生於美國的第二代華裔 ，到來自中國大陸的新移民與留學生，他們不僅負責第一線執法工作，也逐漸成為華人居民與美國警察制度之間的重要橋樑。

10件有8件要講中文

今年剛加入蒙市警局的警員丁東（Dong Ding），2015年從中國赴美留學，本科主修酒店管理，研究所則攻讀高等教育，原本與警察工作毫無關聯。他表示，自己畢業後曾像許多留學生一樣，靠OPT(留學生畢業後短期打工身分）在美國找工作，也曾在倉庫做文職工作。後來取得綠卡，加上加州警察招募政策修改，綠卡持有人也可申請警察職位，他才開始真正考慮加入警界。

「我從小夢想就是當警察。」他說，自己小時候很愛看香港警匪片，「我是91年的，那時候特別流行這些。」由於沒有執法背景，他最初申請的是芝加哥警局、紐約警局等大型警局，最終先被芝加哥警局錄取，在那裡工作三年多，今年才回到南加州，加入蒙市警局。

由於蒙市華人居民眾多，他坦言，中文能力幾乎已成為工作必需。「如果我一天接10個案件，大概有7、8個都需要講中文。」他說，「我每天都在做翻譯。」他說，許多華人居民看到能說中文的警員後，情緒往往會明顯放鬆，也更願意配合與溝通。

很多華人不想惹麻煩

已有20多年警界資歷的警監韓冰（Bing Han），1995年從中國武漢移民美國，17歲時來到紐約，曾做過麥當勞、餐廳服務生等工作，之後加入美國空軍，在軍中擔任軍警。退伍後，他於2003年正式加入蒙市警局，之後一路歷經巡警、警探、警佐與警探主管等職位，目前擔任警監。

多年來接觸大量華人案件後，他發現，許多華人對美國警察制度仍存在距離感。「很多華人都不想惹麻煩，有事情就算了。」他說，不少新移民除了語言不通，也擔心移民身分問題，因此不敢報警。不過，他強調，美國地方警察並不負責移民執法，「那是移民局的事情，我們不會去問身分。」

他表示，很多華人發生事情後，第一時間不是打911，而是先詢問親友，甚至打電話回中國問怎麼辦，等真正報警時，往往已錯過最佳處理時間。韓冰也提到，目前警局雖已有24小時電話翻譯服務，未來也可能導入AI即時翻譯，但真正能理解華人文化、直接用中文與居民溝通的警員，仍然非常重要。

盼成社區與警局橋樑

警探陳秀雯（Judy Chen）則是出生於美國的華裔第二代，父母來自廣東台山。她表示，自己從小經常來蒙市，也因父母完全不會英文，長期看見華人移民與美國社會之間存在隔閡。這是她選擇加入蒙市警局的重要原因之一，她經常向同事解釋華人文化背景與溝通方式，「我希望能成為亞洲社區和警局之間的橋樑。」

她還提到，自己曾協助一名患有阿茲海默症初期症狀的華裔長者返家，對方迷路街頭、不會英文，也無法說出住址與家人聯絡方式。她花了數小時開車帶著對方尋找住家，最後將其送醫安置，隔天才找到家屬。「如果那是我自己的爺爺，我也希望警方願意這樣幫助他。」她說，許多案件都會讓她想到自己的家人，「我很高興自己能對社區產生一些正面的影響。」

警員丁東說，他從小就有一個警察夢。（記者朱敏梓/攝影）

蒙市會講中文的華人警員，從左到右分別是：丁東、陳秀雯和韓冰。（記者朱敏梓/攝影）

已有20多年警界資歷的警監韓冰。（記者朱敏梓/攝影）