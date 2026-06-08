我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

不僅執法還要當翻譯 華裔警察中文成必備加分項

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警探陳秀雯（Judy Chen）是出生於美國的第二代華裔。（記者朱敏梓/攝影）
警探陳秀雯（Judy Chen）是出生於美國的第二代華裔。（記者朱敏梓/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蒙市華人多，警局中文警員成為執法與溝通關鍵。
  • 重點二：新移民丁東靠中文與經歷，成為前線案件翻譯主力。
  • 重點三：韓冰與陳秀雯強調，華警能拉近社區與警局距離。

蒙特利公園市長期被視為南加州最具代表性的華人聚居城市之一，街頭隨處可見中文招牌與華人餐廳，也聚集大量華人居民。隨著華人移民人口持續增加，當地警局近年也陸續出現愈來愈多具華人背景、能說中文的警員。從出生於美國的第二代華裔，到來自中國大陸的新移民與留學生，他們不僅負責第一線執法工作，也逐漸成為華人居民與美國警察制度之間的重要橋樑。

10件有8件要講中文

今年剛加入蒙市警局的警員丁東（Dong Ding），2015年從中國赴美留學，本科主修酒店管理，研究所則攻讀高等教育，原本與警察工作毫無關聯。他表示，自己畢業後曾像許多留學生一樣，靠OPT(留學生畢業後短期打工身分）在美國找工作，也曾在倉庫做文職工作。後來取得綠卡，加上加州警察招募政策修改，綠卡持有人也可申請警察職位，他才開始真正考慮加入警界。

「我從小夢想就是當警察。」他說，自己小時候很愛看香港警匪片，「我是91年的，那時候特別流行這些。」由於沒有執法背景，他最初申請的是芝加哥警局、紐約警局等大型警局，最終先被芝加哥警局錄取，在那裡工作三年多，今年才回到南加州，加入蒙市警局。

由於蒙市華人居民眾多，他坦言，中文能力幾乎已成為工作必需。「如果我一天接10個案件，大概有7、8個都需要講中文。」他說，「我每天都在做翻譯。」他說，許多華人居民看到能說中文的警員後，情緒往往會明顯放鬆，也更願意配合與溝通。

很多華人不想惹麻煩

已有20多年警界資歷的警監韓冰（Bing Han），1995年從中國武漢移民美國，17歲時來到紐約，曾做過麥當勞、餐廳服務生等工作，之後加入美國空軍，在軍中擔任軍警。退伍後，他於2003年正式加入蒙市警局，之後一路歷經巡警、警探、警佐與警探主管等職位，目前擔任警監。

多年來接觸大量華人案件後，他發現，許多華人對美國警察制度仍存在距離感。「很多華人都不想惹麻煩，有事情就算了。」他說，不少新移民除了語言不通，也擔心移民身分問題，因此不敢報警。不過，他強調，美國地方警察並不負責移民執法，「那是移民局的事情，我們不會去問身分。」

他表示，很多華人發生事情後，第一時間不是打911，而是先詢問親友，甚至打電話回中國問怎麼辦，等真正報警時，往往已錯過最佳處理時間。韓冰也提到，目前警局雖已有24小時電話翻譯服務，未來也可能導入AI即時翻譯，但真正能理解華人文化、直接用中文與居民溝通的警員，仍然非常重要。

盼成社區與警局橋樑

警探陳秀雯（Judy Chen）則是出生於美國的華裔第二代，父母來自廣東台山。她表示，自己從小經常來蒙市，也因父母完全不會英文，長期看見華人移民與美國社會之間存在隔閡。這是她選擇加入蒙市警局的重要原因之一，她經常向同事解釋華人文化背景與溝通方式，「我希望能成為亞洲社區和警局之間的橋樑。」

她還提到，自己曾協助一名患有阿茲海默症初期症狀的華裔長者返家，對方迷路街頭、不會英文，也無法說出住址與家人聯絡方式。她花了數小時開車帶著對方尋找住家，最後將其送醫安置，隔天才找到家屬。「如果那是我自己的爺爺，我也希望警方願意這樣幫助他。」她說，許多案件都會讓她想到自己的家人，「我很高興自己能對社區產生一些正面的影響。」

警員丁東說，他從小就有一個警察夢。（記者朱敏梓/攝影）
警員丁東說，他從小就有一個警察夢。（記者朱敏梓/攝影）

蒙市會講中文的華人警員，從左到右分別是：丁東、陳秀雯和韓冰。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市會講中文的華人警員，從左到右分別是：丁東、陳秀雯和韓冰。（記者朱敏梓/攝影）

已有20多年警界資歷的警監韓冰。（記者朱敏梓/攝影）
已有20多年警界資歷的警監韓冰。（記者朱敏梓/攝影）

精華 FAQ

  • 因為當地華人居民比例高，許多案件當事人只會中文或英文不流利，警員若能直接以中文溝通，便能更快掌握案情、安撫情緒，也能提升報案與執法效率。

  • 丁東原本在中國念書，來美後靠OPT工作並做過文職，取得綠卡後才符合申請資格，之後先進入芝加哥警局累積經驗，再轉到蒙市警局服務。

  • 華裔警員不只負責執法，也能理解華人文化與語言障礙，協助長者、移民與不熟悉制度的居民求助，讓社區更願意報警並建立對警方的信任。

華裔 蒙特利公園市 華人

上一則

投資、換匯詐騙最多 專挑華人長者

下一則

Trader Joe's新迷你托特包 6.17開搶

延伸閱讀

「中國來的Ｘ」他被警打昏迷 醒來成重罪犯 結局反轉

「中國來的Ｘ」他被警打昏迷 醒來成重罪犯 結局反轉
布碌崙華裔未成年疑遭錯抓被扣逾15小時 家屬憂心盼撤案

布碌崙華裔未成年疑遭錯抓被扣逾15小時 家屬憂心盼撤案
台農產大亨呂政諺涉貪污疑潛逃南加 僑民稱有線索舉報

台農產大亨呂政諺涉貪污疑潛逃南加 僑民稱有線索舉報
整合之力：華裔醫生如何改變社區醫療

整合之力：華裔醫生如何改變社區醫療
ACoM線上論壇 Curtis Chin談亞裔移民歸屬感

ACoM線上論壇 Curtis Chin談亞裔移民歸屬感
晉級國會選舉11月決選 陳詩敏赴中華總會館謝票

晉級國會選舉11月決選 陳詩敏赴中華總會館謝票

熱門新聞

汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃