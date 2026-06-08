甄銘新深耕教育半世紀 華人家長教師協會頒終身成就獎

南加州華裔家長教師協會6日將2026年度「終身成就獎」授予阿罕布拉聯合學區資深教育委員甄銘新（左五，Bob Gin），以表彰他超過半個世紀服務社區、24年守護學區教育的卓越貢獻。（記者楊青╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加家長教師協會頒甄銘新2026年度終身成就獎。

南加家長教師協會頒甄銘新2026年度終身成就獎。 重點二： 他投身教育公益逾半世紀，並連任學區教委24年。

他投身教育公益逾半世紀，並連任學區教委24年。 重點三：任內推動三項公債案，改善校舍並擴充學生服務。

南加州華裔家長教師協會6日在第47屆年會上，將2026年度「終身成就獎」授予阿罕布拉 聯合學區 資深教委甄銘新（Bob Gin），以表彰他超過半個世紀服務社區、24年守護學區教育的卓越貢獻。

從地方商人到學區教委，從童軍領袖到社區義工，甄銘新數十年如一日投入教育與公益。聖蓋博谷水區理事伍國慶把獎狀交到獲獎人手中並表示，對許多阿罕布拉學區家庭而言，甄銘新不僅是資深教委，更是數十年來默默耕耘教育、凝聚社區力量的重要推手。

在蒙特利公園市 居住生活69年的甄銘新，與妻子Diane結縭52載，育有四女兒，現有五孫子女，其中三人曾就讀阿罕布拉聯合學區。他說，教育是他的公共使命，也是家族生活的重要一環。

甄銘新2002年當選阿罕布拉聯合學區教委，至今已連續服務24年，是學區最資深教委之一。在其任內，學區成功通過三項大型學校建設公債案，總金額達3億8900萬美元，推動13所小學、3所高中及一所延續高中的校舍更新與現代化工程，並興建全新的特殊需求幼兒早期發展中心，大幅改善教學環境與學習資源。

除硬體建設外，甄銘新長期關注教育公平與學生福祉。他積極倡導特殊需求學生服務、家長參與、族裔平等與多元包容教育，支持族裔研究課程、雙語沉浸式教育、高中與大學雙重註冊課程，以及學區心理健康服務的強化，幫助學生在學業與身心發展獲得全面支持。

由於在教育界的卓越表現，甄銘新曾獲選進入加州學校董事協會代表大會，並擔任亞太裔董事。他同時也是亞太裔學校董事協會的重要成員，並曾擔任會長，長期為亞裔學生及家庭發聲。

加州眾議員方樹強、蒙特利公園市長楊安立等民選官員參加頒獎典禮。