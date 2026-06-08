我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「未來最佳公司」排行出爐 Nvidia奪冠 蘋果AI竟慘輸？

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

甄銘新深耕教育半世紀 華人家長教師協會頒終身成就獎

記者楊青╱阿罕布拉報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南加州華裔家長教師協會6日將2026年度「終身成就獎」授予阿罕布拉聯合學區資深教...
南加州華裔家長教師協會6日將2026年度「終身成就獎」授予阿罕布拉聯合學區資深教育委員甄銘新（左五，Bob Gin），以表彰他超過半個世紀服務社區、24年守護學區教育的卓越貢獻。（記者楊青╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：南加家長教師協會頒甄銘新2026年度終身成就獎。
  • 重點二：他投身教育公益逾半世紀，並連任學區教委24年。
  • 重點三：任內推動三項公債案，改善校舍並擴充學生服務。

南加州華裔家長教師協會6日在第47屆年會上，將2026年度「終身成就獎」授予阿罕布拉聯合學區資深教委甄銘新（Bob Gin），以表彰他超過半個世紀服務社區、24年守護學區教育的卓越貢獻。

從地方商人到學區教委，從童軍領袖到社區義工，甄銘新數十年如一日投入教育與公益。聖蓋博谷水區理事伍國慶把獎狀交到獲獎人手中並表示，對許多阿罕布拉學區家庭而言，甄銘新不僅是資深教委，更是數十年來默默耕耘教育、凝聚社區力量的重要推手。

蒙特利公園市居住生活69年的甄銘新，與妻子Diane結縭52載，育有四女兒，現有五孫子女，其中三人曾就讀阿罕布拉聯合學區。他說，教育是他的公共使命，也是家族生活的重要一環。

甄銘新2002年當選阿罕布拉聯合學區教委，至今已連續服務24年，是學區最資深教委之一。在其任內，學區成功通過三項大型學校建設公債案，總金額達3億8900萬美元，推動13所小學、3所高中及一所延續高中的校舍更新與現代化工程，並興建全新的特殊需求幼兒早期發展中心，大幅改善教學環境與學習資源。

除硬體建設外，甄銘新長期關注教育公平與學生福祉。他積極倡導特殊需求學生服務、家長參與、族裔平等與多元包容教育，支持族裔研究課程、雙語沉浸式教育、高中與大學雙重註冊課程，以及學區心理健康服務的強化，幫助學生在學業與身心發展獲得全面支持。

由於在教育界的卓越表現，甄銘新曾獲選進入加州學校董事協會代表大會，並擔任亞太裔董事。他同時也是亞太裔學校董事協會的重要成員，並曾擔任會長，長期為亞裔學生及家庭發聲。

加州眾議員方樹強、蒙特利公園市長楊安立等民選官員參加頒獎典禮。

精華 FAQ

  • 主辦單位表彰他超過半世紀服務社區與教育，並在阿罕布拉聯合學區連續任職24年，帶動校舍更新、教育資源改善及多元包容政策推動。

  • 他任內協助通過三項大型學校建設公債案，總額達3億8900萬美元，推動13所小學、3所高中及一所延續高中校舍現代化，並新建特殊需求幼兒早期發展中心。

  • 他長期關注特殊需求學生服務、家長參與、族裔平等與多元包容，也支持族裔研究、雙語沉浸、雙重註冊課程與心理健康服務，強化學生全面發展。

學區 蒙特利公園市 阿罕布拉

上一則

周末、假期後第一天上班真要命？醫學研究：是真的

下一則

迎世界盃 餐飲品牌紛推限定商品、球星收藏杯、免費門票

延伸閱讀

華裔民選官員 贈慈濟合作夥伴獎

華裔民選官員 贈慈濟合作夥伴獎
NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請

NACA攜手柯氏基金會獎學金開始申請
爾灣華裔初中生 獲職棒天使隊1萬元獎學金

爾灣華裔初中生 獲職棒天使隊1萬元獎學金
費城擬關閉17所公校 賓州首富出資供學生轉讀私校

費城擬關閉17所公校 賓州首富出資供學生轉讀私校
劉醇逸提案 紐約公校小班制推遲2年 2030學年全面達標

劉醇逸提案 紐約公校小班制推遲2年 2030學年全面達標
美東體育會50年慶 表彰奠基領袖

美東體育會50年慶 表彰奠基領袖

熱門新聞

汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18
聖地牙哥市Comfy Spa因涉嫌賣淫，被市府起訴，勒令停業。（谷歌街景地圖）

按摩店放鬆 華女強摸私處 他急求助妻...

2026-06-02 22:05

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃