南加華裔家長教師協會 頒獎優秀學生

聯邦眾議員趙美心（前中）頒獎。前左二為鑽石吧高中獲獎畢業生劉明宇，前右三為阿罕布拉高中獲獎畢業生Brendon吳。（記者楊青╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州華裔家長教師協會舉辦47周年慶典及頒獎典禮。

南加州華裔家長教師協會舉辦47周年慶典及頒獎典禮。 重點二： 三位華裔高中畢業生獲一千美元獎學金並錄取名校。

三位華裔高中畢業生獲一千美元獎學金並錄取名校。 重點三：協會完成新舊任交接，劉子傑捐款累計達1萬5000美元。

南加 州華裔 家長教師協會6日舉辦47周年慶典暨優秀教育工作者終身成就獎、劉子傑博士應屆華裔高中畢業生獎學金頒獎典禮。來自聯邦、加州 及聖蓋博谷地區的民選官員，以及南加州各地華洋教育工作者、家長代表與獲獎學生近200人共襄盛舉。

今年是該協會第21年頒發優秀學生獎學金。獎學金評選委員會根據課外與社區服務、自傳論文、學業成績、領導能力及才藝表現等項目進行綜合評估。三位優秀學生在激烈競爭中脫穎而出，分別為獲哈佛大學錄取的鑽石吧高中畢業生劉明宇（Cynthia Liu）、獲約翰霍普金斯大學錄取的核桃高中畢業生Elise Chen，以及獲史丹福大學錄取的阿罕布拉高中畢業生Brendon Wu，三人各獲1000美元獎學金。

聯邦眾議員趙美心及加州眾議員方樹強表示，三位獲獎學生不僅學業成績優異，在才藝發展與領導能力方面也表現傑出。

當天，南加州華裔家長教師協會也舉行新舊任理事會交接儀式，由阿罕布拉學區協調員Nelly Chong接任新屆會長。新一屆理事包括劉榮文、Emily Soong、Lien Luu、Josephine Chen及溫峰等。

負責對外聯絡的理事劉榮文感謝社會各界長期支持協會，使華裔高中優秀畢業生獎學金計畫得以持續推動。他表示，成功企業家劉子傑多年來熱心捐資助教，累計捐款已達1萬5000美元，為培育優秀華裔學子提供重要支持。

加州眾議員方樹強（左一）帶領南加華裔家長教師協會新一屆理事會就職。（左二起）Emily Soong、Lien Luu、Josephine陳、劉榮文、Nelly Chong、溫峰。（記者楊青╱攝影）