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旅美華人畫家于小津 獲歐美獎項肯定

記者張宏╱工業市報導
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聖蓋博市議員赫喬治（左）為畫家于小津頒發賀狀。（記者張宏╱攝影）
聖蓋博市議員赫喬治（左）為畫家于小津頒發賀狀。（記者張宏╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：旅美畫家于小津在工業市舉辦個人畫展，展出近三年創作。
  • 重點二：作品《秋果》獲NOAPS卓越獎，《蓮》入選法國基金會決賽。
  • 重點三：她承襲東方水墨美學，融合油畫語言，呈現寫實與表現探索。

旅美畫家于小津日前在工業市舉辦個人畫展，展出作品包括她榮獲美國國家油畫丙烯畫家協會（NOAPS）「美國最佳國際評審展」卓越獎的《秋果》和入選法國Circle藝術基金會2026年度決賽的《蓮》等作品。

于小津畢業於四川美術學院，她出身藝術世家，父親于湘華為中國川渝地區知名寫意水墨畫家。她自幼浸潤於中國傳統水墨藝術環境中，她的藝術感知天然承襲東方美學精神，並逐漸將其轉化為油畫創作中對線條韻律、空間留白與氣韻流動的獨特理解。

這次展覽畫作主要是她近三年來的部分作品。于小津表示，她的作品分為寫實肖像和偏表現主義語言的探索作品。在創作中，她一直思考繪畫性、意圖與意境。她希望作品呈現的不僅是對客觀事物再現，還希望透過筆觸機理和色彩氛圍去強調繪畫語言。

美國華人社團聯合會主席張勇、聖蓋博市議員赫喬治、拉朋地市議員David E. Argudo等出席。張勇表示，書畫藝術是中華文化重要組成部分，體現畫家對生活感悟和天賦，這次畫展為更多人了解中華文化提供平台。

旅美畫家于小津日前在工業市舉辦個人畫展，圖為來賓合影。（記者張宏╱攝影）
旅美畫家于小津日前在工業市舉辦個人畫展，圖為來賓合影。（記者張宏╱攝影）

于小津將東方美學精神轉化為油畫創作。（記者張宏╱攝影）
于小津將東方美學精神轉化為油畫創作。（記者張宏╱攝影）

精華 FAQ

  • 此次展覽以她近三年來的部分作品為主，內容涵蓋寫實肖像與偏表現主義的探索創作，並特別呈現其對繪畫性、意圖與意境的持續思考。

  • 她的《秋果》獲得美國國家油畫丙烯畫家協會NOAPS「美國最佳國際評審展」卓越獎，另有《蓮》入選法國Circle藝術基金會2026年度決賽。

  • 于小津出身藝術世家，自幼浸潤於中國傳統水墨環境，將東方美學精神轉化為油畫中的線條韻律、空間留白與氣韻流動，形成獨特風格。

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