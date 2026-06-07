邦尼頓裸體海灘附近 男青年墜落山崖亡

相關單位派出大規模救援人員參與營救墜落男子。（取自Cal Fire's San Meteo-Santa官方社媒X）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 聖塔克魯茲縣裸體海灘附近，一名約二十多歲男子清晨墜崖身亡。

聖塔克魯茲縣裸體海灘附近，一名約二十多歲男子清晨墜崖身亡。 重點二： 消防人員在半山腰發現遺體，並以繩索倒掛方式將其救出。

消防人員在半山腰發現遺體，並以繩索倒掛方式將其救出。 重點三：事故原因與死者身分尚未公布，案件目前仍在調查中。

紐約郵報報導，一名約20多歲的男子，6日清晨在聖塔克魯茲 縣（Santa Cruz County）一處風景優美的懸崖墜落身亡。根據加州 消防局（Cal Fire），該男子是在裸體海灘附近的懸崖處墜落後卡在半山腰，消防人員用繩索將其遺體倒掛救出。目前尚不清楚男子如何墜落，也不清楚事發時他在該處進行何種活動。

事發的邦尼頓海灘（Bonny Doon Beach）位於太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）附近，以秀麗景色聞名，且分天體活動區與適合全家光臨的家庭活動區。根據專門介紹聖塔魯茲縣戶外休閒活動的旅遊指南Hill Tromper，天體海灘區位於較隱密位置，隱藏於懸崖岩壁與海邊巨石之間的岩石凹口後方。

目前事故仍調查中，相關單位尚未公布死者身分。根據現場照片，相關單位派出大規模救援人員，包括加州消防局聖馬刁-聖塔克魯茲分局（Cal Fire's San Meteo-Santa Cruz Unit）、加州州立公園 管理局、聖塔克魯茲警局等。

事發海灘鄰近邦尼頓地區，當地以薰衣草農場和酒莊廣為人知，是聖塔克魯茲縣沿海受歡迎的旅遊景點之一。