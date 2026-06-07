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河濱加大附近大型公寓起火 150住戶急撤 多名學生受災

記者啟鉻／河濱報導
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災後恢復工作在進行中。（記者啟鉻／攝影）
災後恢復工作在進行中。（記者啟鉻／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：UCR附近大型公寓火災疑因施工噴火工具引燃牆體內部。
  • 重點二：火勢迅速擴散，約150名住戶緊急撤離，近半單位全毀。
  • 重點三：校方與各方積極安置受災學生，但多數人未投保租屋險。

內陸河濱加大（UCR）附近一處大型公寓日前發生嚴重火災，造成至少兩棟建築嚴重受損，約150住戶緊急撤離。該社區鄰近UCR校園，住戶多為學生。火災導致多名學生頓失住所和所有個人物品，後續安置與生活重建備受關注。

火警29日發生於愛荷華大道（Iowa Avenue）與大學大道（University Avenue）交匯處附近的University Riverside Gardens公寓。ABC電視台報導，消防單位初步研判，起火原因可能屬意外，一名承包商在進行管線維修時使用噴火工具，疑似未察覺火焰引燃牆體內部結構，火勢沿牆體內部迅速蔓延至閣樓，最終竄出屋頂，形成猛烈火勢。

記者6日前往現場看到，部分工程人員已進入修復作業，保全對進出人員進行嚴格盤查，非住戶不得進入。據了解，該公寓共約112個單位，其中約50個單位已被大火完全吞噬。現場可聞到明顯燒焦氣味。

華人家長Andrew表示，就在火災發生前不久，他的兒子剛搬入該公寓，準備展開獨立生活，未料突如其來的火災，摧毀所有生活物品，也讓新生活的起點瞬間中斷。

他說：「一夜之間，超過150學生與家庭失去住所與所有財物，如今他們正面臨從零開始重建生活的艱難處境。」

他並指出，其公司以及Reckless Crew Hobby Store與Team Reckless Crew，目前正與UCR及相關機構合作，尋找最有效援助方式，為受災學生提供幫助。許多朋友透過慰問、祈禱，甚至以Zelle匯款表達支持，他對此深表感謝，但也表示已婉拒相關捐款，並希望資源能優先用於更需要幫助的學生。

他補充，他的兒子目前已平安返家並有家人照顧，情況相對穩定。但仍有很多學生失去一切，只能依靠美國紅十字會及臨時安置資源過生活。

UCR方面也持續協助受災學生。截至目前，共有81學生提交緊急住房援助申請，其中54人已獲安排臨時住所，包括48人入住校內North District與Glen Mor宿舍社區，另有6人安置於附近萬豪酒店（Marriott）。

校方表示，火災發生後，相關單位立即啟動應變措施，盡力降低衝擊，即便當時正值學期末，包括期末考試期間，且至少有10名受影響學生正面臨畢業。對許多學生而言，這場火災不僅造成校外住所損失，也幾乎讓他們失去全部個人物品，而更複雜的是，多數學生並未投保租屋保險。

精華 FAQ

  • 火警發生在愛荷華大道與大學大道交會處附近的University Riverside Gardens公寓，社區約有112個單位，住戶多為UCR學生，受波及人數約150人。

  • 初步判斷屬意外，疑為承包商維修管線時使用噴火工具，未察覺火焰點燃牆體內部結構，火勢再沿牆內迅速蔓延到閣樓並竄出屋頂。

  • 截至目前，81名學生提出緊急住房申請，其中54人已獲臨時安置，包含校內宿舍與附近飯店；校方也協助期末與畢業受影響學生，並與外部資源合作。

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