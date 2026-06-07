河濱縣消防車、私家車相撞 2死4傷

加州河濱縣海梅特（Hemet）5日發生重大交通事故，造成2死4傷。圖為事發路口。(取自谷歌地圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河濱縣海梅特一輛消防車趕赴火警時與Mini Cooper相撞，釀成兩死四傷。

河濱縣海梅特一輛消防車趕赴火警時與Mini Cooper相撞，釀成兩死四傷。 重點二： 死亡者包括Mini Cooper駕駛與一名十歲男童，另有後座幼童送醫觀察。

死亡者包括Mini Cooper駕駛與一名十歲男童，另有後座幼童送醫觀察。 重點三：事故發生於設有紅綠燈路口，消防車已開警示燈與警報器，責任仍待釐清。

加州 河濱縣海梅特（Hemet）5日發生重大交通事故，一輛趕往植被火災現場的消防車，與一輛Mini Cooper轎車相撞，造成包括10歲孩童在內的兩人死亡，還有四人受傷，其中包括三名消防員。

據The Press-Enterprise報導，事故發生在海梅特市區State Street與Domenigoni Parkway交叉口。

河濱縣消防局發言人John Clingingsmith Jr表示，Mini Cooper的駕駛員當場死亡，坐在前排副駕駛座的10歲男童，送往內陸谷醫院（Inland Valley Hospital）搶救後傷重不治。

車內另有一後座年幼乘客，已送醫觀察與評估。警方表示，Mini Cooper車內三人事發時均繫有安全帶。事故同時造成四人受傷，包括三名消防員。John Clingingsmith Jr表示，受傷的消防員均為輕傷，已住院治療。

根據初步調查，消防車當時沿State Street北向行駛，並已開啟警示燈與警報器，正趕赴一起植被火災；Mini Cooper則沿Gibbel Road西向行駛，兩車在設有紅綠燈的路口發生碰撞。目前尚未確認當時哪一方擁有綠燈通行權。

根據加州車輛法規，執行緊急任務且開啟警報與警示燈的消防車，通常享有路口優先通行權，但駕駛必須遵守「適當注意義務」（due regard），在通過路口時確保其他用路人安全。

涉事消防車隸屬加州消防廳，是一支被調派往南加州支援多起野火的「打擊隊」（strike team）成員，通常由五輛消防車及一指揮官組成，用於跨區域大規模救災。

該消防車是趕赴處理Valle Vista社區的「克蘭斯頓野火」（Cranston Fire）。根據野火監測組織Watch Duty資料，該野火已燃燒約2英畝。