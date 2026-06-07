我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

加州規模4以上地震每年20次 衛生局：趴下、掩護、穩住

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：范杜拉縣6日發生芮氏規模3.5地震，震央在菲爾莫西北方約4.9哩。
  • 重點二：目前尚未傳出任何傷亡或財務損失，整體災情看來相當輕微。
  • 重點三：CDPH提醒地震時採趴下、掩護、穩住原則，避免被掉落物擊傷。

KTLA 5電視台報導，范杜拉縣6日發生芮氏規模3.5地震。根據國家地質調查局（USGS），震央位於菲爾莫（Filmore）西北方約4.9哩，目前尚未傳出任何傷亡或財務損失報告。

加州每年都會記錄到數千次地震，絕大多數規模都不大。根據美國地質調查局，芮氏規模3.0以上地震，每年約出現數百次，規模4.0以上地震，每年約15至20次左右。北美地區只有阿拉斯加州每年記錄到的地震數量比加州多。

加州公共衛生局（California Department of Public Health，CDPH）建議地震發生時，遵循「趴下、掩護、穩住」（Drop、Cover、Hold On）原則。

立即蹲下、雙手和膝蓋著地，避免被震倒，必要時保持低姿態移動至安全地點；用一隻手保護頭部與頸部，可能的話躲到堅固的桌子下方，若附近並無可躲避的家具，可靠近室內牆面蹲下，遠離窗戶，彎曲身體保護重要器官；勞抓遮蔽物直到搖晃停止，若桌椅因震動移位，應隨之移動並持續抓牢，避免被掉落物擊中。

阿拉斯加州 加州 地震

上一則

走路5大錯誤 恐危害健康

下一則

邦尼頓裸體海灘附近 男青年墜落山崖亡

延伸閱讀

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災

海沃斷層2043年前6.7級地震機率估33% 灣區盆地重災
麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光
被埋廢墟76小時瀕死 南加華人靠鋼釘痛感求生

被埋廢墟76小時瀕死 南加華人靠鋼釘痛感求生
一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局

一洲焦點／6州初選掀變 加州洗牌、CBS老將出局
選民挺防災不挺加稅 金山A案大勝 C、D案雙雙面臨遭否決

選民挺防災不挺加稅 金山A案大勝 C、D案雙雙面臨遭否決
中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出

中位數飆至91萬元…加州房市再創天價 居民加速移出

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51
根據電商平台Omnisend最新研究，約28%的美國人目前擁有副業。例如：不少人利用下班後時間兼差送餐、接案或經營網路生意，以增加額外收入。（示意圖取自pexels）

生活不易許多人做副業賺錢 年薪15萬也兼職

2026-06-01 13:18

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應