加州規模4以上地震每年20次 衛生局：趴下、掩護、穩住

AI重點 文章重點整理： 重點一： 范杜拉縣6日發生芮氏規模3.5地震，震央在菲爾莫西北方約4.9哩。

范杜拉縣6日發生芮氏規模3.5地震，震央在菲爾莫西北方約4.9哩。 重點二： 目前尚未傳出任何傷亡或財務損失，整體災情看來相當輕微。

目前尚未傳出任何傷亡或財務損失，整體災情看來相當輕微。 重點三：CDPH提醒地震時採趴下、掩護、穩住原則，避免被掉落物擊傷。

KTLA 5電視台報導，范杜拉縣6日發生芮氏規模3.5地震 。根據國家地質調查局（USGS），震央位於菲爾莫（Filmore）西北方約4.9哩，目前尚未傳出任何傷亡或財務損失報告。

加州 每年都會記錄到數千次地震，絕大多數規模都不大。根據美國地質調查局，芮氏規模3.0以上地震，每年約出現數百次，規模4.0以上地震，每年約15至20次左右。北美地區只有阿拉斯加州 每年記錄到的地震數量比加州多。

加州公共衛生局（California Department of Public Health，CDPH）建議地震發生時，遵循「趴下、掩護、穩住」（Drop、Cover、Hold On）原則。

立即蹲下、雙手和膝蓋著地，避免被震倒，必要時保持低姿態移動至安全地點；用一隻手保護頭部與頸部，可能的話躲到堅固的桌子下方，若附近並無可躲避的家具，可靠近室內牆面蹲下，遠離窗戶，彎曲身體保護重要器官；勞抓遮蔽物直到搖晃停止，若桌椅因震動移位，應隨之移動並持續抓牢，避免被掉落物擊中。