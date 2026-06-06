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亞太社區基金會募款 「四季皆捐」助弱勢

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
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亞太社區基金會（APCF）董事會成員於2026年度「四季皆捐」募款晚宴共同慶祝基...
亞太社區基金會（APCF）董事會成員於2026年度「四季皆捐」募款晚宴共同慶祝基金會成立36周年。（主辦單位提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：APCF舉辦2026年度募款晚宴，慶祝成立36周年並頒獎表彰夥伴。
  • 重點二：基金會成立以來動員逾三萬捐助者，累計資助超過2700萬美元。
  • 重點三：合作網絡已擴至85個組織，每年服務逾157萬人及多語社區。

亞太社區基金會（APCF）日前在洛杉磯運動俱樂部舉辦2026年度「四季皆捐」（Give In All Seasons）募款晚宴，慶祝成立36周年。晚宴由前加州財務長江俊輝與舞者暨編舞家陳妤涵共同主持，包括招待會、無聲拍賣、正式晚宴及頒獎典禮，並表彰亞太裔美國人（AAPI）慈善領袖與合作夥伴。

成立於1990年的APCF，至今已動員逾3萬捐助者，累計向數百個AAPI非營利組織提供超過2700萬美元資助，支持青年培力、法律倡議、住房安全及醫療保健等多項計畫，服務遍及南加州各地。晚宴主席Nancy Morikawa表示，今年晚宴主題為「支持今日、塑造明日」，APCF不僅是資助機構，更是一場建立在社區力量、韌性與慷慨精神之上的公益運動。

董事會主席Wendy On表示，36年來，APCF始終秉持一項簡單信念：當亞太裔社區獲得適當的資源、領導力與連結時，便有能力塑造自己的未來。她指出，基金會透過資金挹注、夥伴合作及各項資源支持由亞太裔領導或服務亞太裔社群的非營利組織，致力打造更強大且更公平的南加州社區。

執行長黃群雁表示，「投資於人」是APCF每一筆資助與每一項合作關係的核心理念。她指出，這樣的投資可能是長者找到能以母語溝通的醫療診所，也可能是第一代大學生獲得填補學費缺口的獎學金，或是小型非營利組織得以聘請首位全職員工。

晚宴中，APCF表彰多位在慈善領域具有卓越貢獻的個人與機構。企業慈善獎由UBS International獲得，並由國際金融顧問暨APCF董事會秘書Tony Chou代表受獎；慈善領導獎頒予亞裔女性慈善領導基金（AWLPF），由聯合主席Carol Choi及Claudia Lin代表領獎，該基金自2021年成立以來已募得逾100萬美元；捐贈精神獎則由洛杉磯縣亞太裔美國律師協會（APABA-LA）獲得，由會長Travis Kaya及前會長Seaton Tsai代表受獎。

從創立初期僅有12個非營利合作夥伴，到如今擴展至85個合作組織，APCF合作網絡每年服務逾157萬人，提供41種亞太語言以及英語、西語服務，持續擴大對多元族裔社區的影響力。

亞裔女性慈善領導基金（AWLPF）成員及出席嘉賓參與APCF年度募款晚宴。（主辦...
亞裔女性慈善領導基金（AWLPF）成員及出席嘉賓參與APCF年度募款晚宴。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 此次晚宴是APCF 2026年度「四季皆捐」募款活動，兼具慶祝成立36周年與表彰慈善夥伴的功能，同時呼籲社會持續支持弱勢AAPI社群。

  • APCF自1990年成立以來，已動員逾三萬名捐助者，累計向數百個AAPI非營利組織提供超過2700萬美元，支持青年、法律、住房與醫療等計畫。

  • 晚宴頒出企業慈善獎、慈善領導獎與捐贈精神獎，得獎者包括UBS International、亞裔女性慈善領導基金，以及洛杉磯縣亞太裔美國律師協會。

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