男攜束線帶、降落傘繩闖洛加大連環襲擊 1小時5女受害

洛杉磯加大（UCLA）校園近日發生震驚社區的連環攻擊事件。（記者謝雨珊／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： UCLA校園發生連環攻擊，嫌犯一小時內襲擊五名女性。

UCLA校園發生連環攻擊，嫌犯一小時內襲擊五名女性。 重點二： 29歲男子遭控多項重罪，包含企圖綁架與強制性侵。

29歲男子遭控多項重罪，包含企圖綁架與強制性侵。 重點三：警方迅速逮捕嫌犯，並在其身上查獲束線帶等可疑物。

洛杉磯 加大" rel="155119">洛杉磯加大 （UCLA）校園近日發生震驚社區的連環攻擊事件，一名攜帶束線帶（zip ties）、膠帶及降落傘繩的男子，涉嫌在不到一小時內接連攻擊五名女性，其中包括多名學生，目前已遭檢方提出多項重罪指控並收押候審。

根據洛杉磯縣檢察官辦公室資料，29歲男子Olumuyiwa Akindahunsi涉嫌性侵兩女性、企圖性侵第三名女性，並對另外兩名女性進行肢體攻擊。五名受害者中有四人為UCLA學生。 29歲男子Olumuyiwa Akindahunsi身上攜帶束線帶、膠帶及降落傘繩，涉嫌在不到一小時內在洛杉磯加大（UCLA）校園接連攻擊五名女性。（洛杉磯加大警局）

檢方指出，Akindahunsi並非UCLA學生，目前面臨多項重罪指控，包括一項企圖綁架以實施強制性侵罪、三項在實施一級住宅竊盜期間意圖實施強制性侵的攻擊罪，以及兩項可能造成重大身體傷害的攻擊罪。

根據檢方說法，Akindahunsi於5月28日晚11時30分左右開始犯案。他先是在UCLA校園主要步道Bruin Walk攻擊一女子，並搶走對方手機後逃離。數分鐘後，他尾隨兩女子進入宿舍大樓，並一路跟至房間；其中一女子遭到性侵，另一女子則遭到攻擊，所幸兩人最終成功逃脫。

檢方指出，Akindahunsi之後又進入另一棟宿舍，企圖綁架一名在走廊行走的女子，但對方成功掙脫逃離。隨後，他又在另一棟宿舍走廊內涉嫌性侵一名女性，直到有宿舍住戶出面干預，他才逃離。

洛杉磯加大警局表示，警方在接獲目擊者報案後迅速趕抵現場，並於案發數分鐘後在校園一處停車場附近將嫌犯逮捕。多名目擊者當場指認Akindahunsi就是嫌犯。警方還在其身上查獲束線帶、膠帶及降落傘繩等物品，進一步引發外界對其犯案意圖的關注。

洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）表示，這起事件嚴重衝擊校園安全，不僅造成五名受害者身心創傷，也擾亂校園生活秩序。霍克曼表示，正與UCLA警局密切合作，將確保嫌犯為其行為承擔全部責任。

根據監獄紀錄，Akindahunsi目前被關押於洛杉磯縣監獄，不得保釋。至於其公民身分，目前尚未獲確認。

此外，媒體已就此案向UCLA校方、國土安全部及美國移民暨海關執法局（USCIS）尋求回應。