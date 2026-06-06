世界盃、音樂節…南加6月很繽紛

Redlands Bowl夏季音樂節今年從6月19至30日有多場大型露天音樂會，盛況可期。（取自redlandsbowl.org）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南加州6月活動密集，涵蓋親子、文化、音樂與體育盛事。

南加州6月活動密集，涵蓋親子、文化、音樂與體育盛事。 重點二： 6月14日LA Pride Parade與Pride Village將在好萊塢登場。

6月14日LA Pride Parade與Pride Village將在好萊塢登場。 重點三：Redlands Bowl、世界盃觀賽派對與Fan Zone皆免費開放。

6月伊始，南加州 迎來一年中最熱鬧的活動季。從世界盃 足球賽相關慶祝活動、戶外音樂會、露天電影，到免費園藝課程和手作工作坊，各地政府與文化機構紛紛推出適合全家參與的精采節目。無論喜愛熱鬧嘉年華、文化藝術，或想利用周末放鬆身心，6月的南加 州幾乎天天都有活動可參加。

南加知名原生植物專家6月13日將在巴沙迪那傳授如何利用種子、枝條培育本土植物，免費向公眾開放。（www.arlingtongardenpasadena.org）

首先登場的是專為植物愛好者打造的綠色盛宴。6月13日上午9時至11時，位於Arlington Garden的免費原生植物課程將開放民眾參與。活動邀請南加州知名原生植物專家兼音樂家Antonio Sanchez授課，教導民眾如何利用種子與枝條培育本土植物。參與者不僅能學習實用栽種技巧，還可免費獲得種子、盆栽及培養土。對希望打造節水花園的居民而言，這是難得的學習機會。

6月14日，好萊塢將再次被彩虹旗海覆蓋。第56屆LA Pride Parade 將於上午11時在好萊塢大道盛大登場，預計吸引數十萬人參與。遊行結束後，民眾還可前往免費開放的Pride Village街頭慶典，有音樂表演、美食攤位、互動遊戲及酒吧區，狂歡活動持續至晚間。

喜愛夏夜音樂會的民眾，不妨將位於Redlands的Redlands Bowl夏季音樂節 列入行程。這項擁有百年以上歷史的免費音樂盛會，今年持續推出「星空下的音樂」系列演出。6月19日的「Yacht Rock Symphony」將帶領觀眾重溫70、80年代經典流行樂；23日舉行協奏曲大賽決賽；26日推出向英國搖滾樂團Electric Light Orchestra致敬的《Ticket to the Moon》演唱會；30日則由鄉村樂團Ashes & Arrows壓軸演出。民眾可攜帶野餐墊，在星空下享受免費音樂饗宴。

世界盃6月25日至28日將在洛杉磯市中心聯合車站設置「World Cup 26 Fan Zone」球迷專區，免費開放民眾入場。現場除了大螢幕直播賽事，音樂表演、足球互動遊戲及球迷體驗活動。（unionstationla.com）

今年全球體壇最受矚目的盛事之一——世界盃足球賽，也成為南加州6月活動焦點之一。6月21日，位於橙縣保爾博物館的世界盃觀賽派對免費向公眾開放。活動除直播球賽外，還安排國際文化表演、藝術創作、兒童彩繪及舞蹈節目。

同一天，國際音樂日 （International Make Music Day）也將在南加州多個城市同步舉行。這項源自法國的全球性音樂活動，鼓勵民眾走上街頭演奏音樂，無論是專業音樂家或業餘愛好者都能參與。富樂頓、長堤市及安那罕等城市都將設置表演場地。詳情可見https://makemusicday.org/。

世界盃熱潮將於6月25日至28日進一步升溫。洛杉磯市中心歷史悠久的聯合車站 將設置「World Cup 26 Fan Zone」球迷專區，免費開放民眾入場。現場除大螢幕直播賽事外，還將安排音樂表演、足球互動遊戲及多項球迷體驗活動。入場免費，但須上網預約門票。詳見https://losangelesfwc26.com/。