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活化空置商辦 蒙市3場活動邀居民討論

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
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蒙市核心商圈Atlantic Times Square附近的幾間商鋪。圖為示意圖...
蒙市核心商圈Atlantic Times Square附近的幾間商鋪。圖為示意圖，非空置商戶。（記者朱敏梓／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蒙市推出Vacant-to-Vibrant MPK，盼活化空置商辦與低度使用土地。
  • 重點二：計畫結合住宅、商業與社區功能，並增加更多元的住房選擇。
  • 重點三：市府六月辦三場說明與工作坊，廣納居民、商家及團體意見。

面對部分商業空間長期閒置及住房需求變化，蒙特利公園市近日推出「Vacant-to-Vibrant MPK：以家庭為核心的住房倡議」，希望將空置或低度使用的商業用地轉化為更具活力的社區空間，並邀請居民共同參與規畫討論。

市府社區發展局表示，這項計畫源自過去數月與居民進行的土地使用及城市發展對話。隨著零售市場型態改變及部分商業區出現空置現象，市府希望尋找新的發展方向，讓閒置空間不再只是空著，而是成為兼具居住、商業與社區功能的場所。

根據市府說明，計畫的核心目標是改善商業空置問題、創造更友善的公共空間、支持在地商家發展，同時增加不同類型的住房選擇，滿足現有居民及未來世代需求。市府認為，透過活化土地利用，不僅能提升社區生活品質，也有助帶動地方經濟發展。

為廣泛蒐集社區意見，市府將於6月舉辦三場活動。首場為6月10日下午6時至7時30分舉行的線上說明會與問答座談，民眾可透過Zoom參與。隨後兩場實體工作坊將分別於6月23日在George Elder Park Community Room，以及6月24日在Langley Center Friendship Room舉行，時間均為下午6時至8時，現場將提供簡單茶點。

市府表示，工作坊將讓居民直接參與討論城市未來發展方向，包括希望增加哪些住房類型、如何改善社區空間，以及如何讓商業區重新吸引人潮。居民、商家及社區團體的意見，都將作為未來規畫的重要參考。

市府鼓勵所有關心蒙市未來發展的居民踴躍參與討論，共同描繪城市下一階段的成長藍圖。相關資訊及活動詳情可至市府網站查詢https://www.montereypark.ca.gov/1732/Vacant-to-Vibrant-MPK。

精華 FAQ

  • 市府指出，因零售市場型態改變，部分商業空間長期閒置，同時住房需求也在轉變，因此希望尋找新的土地使用方向，讓空置空間發揮更大社區與經濟價值。

  • 計畫重點包括改善商業空置問題、營造更友善的公共空間、支持在地商家發展，並增加不同類型住房選擇，以滿足現有居民與未來世代的居住需求。

  • 市府將在六月舉辦三場活動，先辦線上說明會與問答座談，再舉行兩場實體工作坊，邀請居民、商家與社區團體討論住房類型、社區空間改善及商業區活化方向。

蒙特利公園市 住房倡議

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