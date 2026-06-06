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「華人盃」網球團體賽 15隊鏖戰

記者張宏／艾爾蒙地報導
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由北美華人網球協會主辦的第七屆「華人盃」網球團體賽，日前在艾爾蒙地Whittie...
由北美華人網球協會主辦的第七屆「華人盃」網球團體賽，日前在艾爾蒙地Whittier Narrows網球中心舉行，來自北美多地和中國的15支球隊、共180華人網球愛好者齊聚一堂。（記者張宏／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：第七屆華人盃網球團體賽在艾爾蒙地舉行，吸引15隊180人參賽。
  • 重點二：賽事取消年齡與級別限制，邀請多名高水平華裔青年選手同場競技。
  • 重點三：北美華人青年隊奪鑽石組冠軍，金銀銅組亦各有隊伍獲獎。

由北美華人網球協會主辦的第七屆「華人盃」網球團體賽，日前在艾爾蒙地Whittier Narrows網球中心舉行。來自北美多地及中國的15支球隊、共180華人網球愛好者齊聚一堂，以球會友、以賽聯誼，展現海外華人網球運動的蓬勃活力。

北美華人網球協會會長王青表示，本屆賽事歷經三個多月籌備，在延續多年成熟辦賽模式的基礎上，持續採用取消年齡與級別限制的創新賽制，吸引更多高水平華裔選手參與。多名曾接受職業體系訓練、參加國際青少年賽事的優秀青年球員，以及美國大學體育協會（NCAA）現役與退役選手參賽，進一步提升整體競技水準。

主辦方還請來機器人和機器狗助陣。（記者張宏／攝影）
主辦方還請來機器人和機器狗助陣。（記者張宏／攝影）

組委會代表Ken Chen表示，第八屆「華人盃」已確定將於明年5月下旬舉行，並維持獎金規模不變。屆時將進一步優化賽事安排，兼顧高水平青年選手與一般球友的參賽體驗，歡迎更多華人企業、個人及網球愛好者支持與參與。

女選手Cindy Hu以9.5的UTR（全球網球評分系統）積分成為本屆女子選手最高分；前中國國家少年隊成員、現役NCAA D-I選手黃瑞寧，則以12.3的UTR積分成為本屆男子最高水平選手，該積分已達可於職業賽事競爭獎金的水準。前中國遼寧省青年隊成員Only首次獨立擔任隊長帶隊參賽，也成為本屆賽事亮點之一。

北美華人青年隊獲得鑽石組冠軍。（主辦方提供）
北美華人青年隊獲得鑽石組冠軍。（主辦方提供）

比賽分排位賽與決賽兩個階段進行。首日排位賽中，普通球友有機會與高水平選手同場競技、交流學習。次日決賽階段，各隊依據成績分別進入鑽石、金、銀及銅組展開角逐。經過兩天共七輪賽事後，北美華人青年隊奪得鑽石組冠軍，南加華人聯隊、天津大學校友聯隊及聖地牙哥友聯隊分獲第二、第三及第四名，並共同分享6000美元總獎金。

金組冠軍由Tennis Addicts隊奪得，台灣球友聯隊及羅蘭奇諾聯隊分獲第二、第三名；國立央大校友隊獲得銀組冠軍，金徽洛杉磯隊獲得亞軍；花兒與少年隊則蟬聯銅組冠軍。

精華 FAQ

  • 賽事在艾爾蒙地的Whittier Narrows網球中心舉行，共有來自北美多地及中國的15支球隊、180名華人網球愛好者參與，場面熱鬧。

  • 主辦方延續取消年齡與級別限制的創新賽制，吸引不少受過職業訓練、參加過國際青少年賽事的青年球員，以及NCAA現役與退役選手加入。

  • 北美華人青年隊奪得鑽石組冠軍，南加華人聯隊、天津大學校友聯隊及聖地牙哥友聯隊分列其後；黃瑞寧以12.3UTR成男子最高分選手。

華人 NCAA 艾爾蒙地

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