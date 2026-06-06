鑽石吧市中心 將變身步行導向多元社區

鑽石吧市中心特定計畫已獲市議會通過，未來將打造以行人為導向的混合用途社區，圖為規畫示意圖。（取材自鑽石吧市府官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 鑽石吧市中心特定計畫獲通過，並完成相關法規與環評同步修正。

鑽石吧市中心特定計畫獲通過，並完成相關法規與環評同步修正。 重點二： 45英畝商業區將分階段轉型為步行導向的混合用途社區。

45英畝商業區將分階段轉型為步行導向的混合用途社區。 重點三：全面完成後可增2055戶住宅、200間旅館客房與公共開放空間。

洛杉磯 縣鑽石吧市議會月前通過「市中心特定計畫」，並同步核准總體規畫修正案、環境影響報告認證及分區法規更新，確保各項規畫文件內容一致。根據計畫，鑽石吧大道（Diamond Bar Boulevard）沿線約45英畝商業區，將分階段改造為以行人為導向的混合用途社區，涵蓋住宅、零售、餐飲、旅館及公共開放空間。

這項市中心發展計畫源自居民多年來的期待，根據「鑽石吧2040總體規畫」，鑽石吧大道沿線、黃金泉大道（Golden Springs Drive）至60號公路（State Route 60）之間約45英畝土地，畫設為「市中心混合用途重點發展區」，將轉型為充滿活力、以行人為導向的混合用途社區。

根據規畫內容，計畫全面完成後，市中心區域最多可新增2055戶住宅，並提供可負擔住宅獎勵措施；可興建最多200間旅館客房；提供約44萬6000平方英尺零售、餐飲及娛樂商業空間；另增設超過4萬平方英尺公共開放空間，供居民集會及社區活動使用。

依據計畫，未來市中心將畫分為四個次分區，各區容許的土地用途及開發強度不同。鄰近既有住宅社區的地帶，將以較低強度開發為主，核心區域則允許最高強度的開發型態。

計畫強調緊湊型及支持公共運輸的開發模式，鼓勵居民減少對汽車的依賴，以降低溫室氣體排放，配合鑽石吧氣候行動計畫的減碳目標。規畫內容並包括設置行人廣場、新建主街及改善鑽石吧大道沿線街景設施，以打造具特色且充滿活力的公共空間。