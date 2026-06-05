保費漲10% 逾37萬人放棄加州全保

今年前三個月，已有37萬4000加州居民取消透過加州全保購買的醫療保險。圖為洛杉磯地區的民眾向加州全保咨詢保險信息。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 今年前三個月已有37萬4000人取消加州全保醫療保險。

今年前三個月已有37萬4000人取消加州全保醫療保險。 重點二： 聯邦補助縮減與保費上漲，使部分投保人每月負擔暴增。

聯邦補助縮減與保費上漲，使部分投保人每月負擔暴增。 重點三：越來越多人轉向銅級計畫，卻可能面臨更高自付醫療成本。

KTLA 5電視台報導，外界原本預期，隨著保費 上漲及「平價醫療法案」（Affordable Care Act，ACA）聯邦補助縮減，部分民眾將選擇不再投保。然而，至少就加州 全保（Covered California）而言，儘管有下降預期，但實際數據仍令人憂心。

今年前三個月，已有37萬4000加州居民取消透過加州全保購買的醫療保險 。加州全保是依據ACA設立的州級保險交易平台，民眾可透過該平台購買醫療保險並獲得政府保費補助。

加州全保執行長Jessica Altman表示，今年預計還會有更多加州居民放棄健康保險，這不僅是降低全美人口最多州的無保險人口比例的一大挫折，也反映全美無保險人口正在增加的趨勢。

保費上漲是民眾退保的主要原因。聯邦補助減少後，許多民眾每月保費增加數百美元，部分投保人的ACA保費甚至翻倍。此外，由於整體醫療成本持續攀升，今年保險公司向加州全保計畫收取的平均保費，也上調超過10%。

面對保費壓力，越來越多民眾轉向價格較低的Bronze（銅級）保險計畫。雖然銅級計畫每月保費較低，但通常伴隨較高的自付額（deductible）、共付額（co-pay）及其他自付醫療支出。換言之，當投保人實際就醫或接受治療時，往往需要自行承擔更多費用。

Altman表示，非常擔心大量民眾轉向銅級計畫。「當患者必須負擔更高比例的醫療費用時，更可能延後就醫甚至放棄治療」。

也就是說，這些民眾雖然名義上擁有醫療保險，但因就醫成本過高，會減少使用醫療服務的使用，進而影響健康狀況。這也是醫療政策專家最擔憂的問題之一。

根據洛杉磯時報報導，與部分州相比，加州ACA保險計畫的投保人數降幅尚不算最嚴重。