我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莎朗史東曝當年「切雙乳續命」 前夫怒喊荒謬 離婚收場

川習會後雙方都求穩 台學者：美國會先hold住台灣牌

保費漲10% 逾37萬人放棄加州全保

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年前三個月，已有37萬4000加州居民取消透過加州全保購買的醫療保險。圖為洛杉...
今年前三個月，已有37萬4000加州居民取消透過加州全保購買的醫療保險。圖為洛杉磯地區的民眾向加州全保咨詢保險信息。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：今年前三個月已有37萬4000人取消加州全保醫療保險。
  • 重點二：聯邦補助縮減與保費上漲，使部分投保人每月負擔暴增。
  • 重點三：越來越多人轉向銅級計畫，卻可能面臨更高自付醫療成本。

KTLA 5電視台報導，外界原本預期，隨著保費上漲及「平價醫療法案」（Affordable Care Act，ACA）聯邦補助縮減，部分民眾將選擇不再投保。然而，至少就加州全保（Covered California）而言，儘管有下降預期，但實際數據仍令人憂心。

今年前三個月，已有37萬4000加州居民取消透過加州全保購買的醫療保險。加州全保是依據ACA設立的州級保險交易平台，民眾可透過該平台購買醫療保險並獲得政府保費補助。

加州全保執行長Jessica Altman表示，今年預計還會有更多加州居民放棄健康保險，這不僅是降低全美人口最多州的無保險人口比例的一大挫折，也反映全美無保險人口正在增加的趨勢。

保費上漲是民眾退保的主要原因。聯邦補助減少後，許多民眾每月保費增加數百美元，部分投保人的ACA保費甚至翻倍。此外，由於整體醫療成本持續攀升，今年保險公司向加州全保計畫收取的平均保費，也上調超過10%。

面對保費壓力，越來越多民眾轉向價格較低的Bronze（銅級）保險計畫。雖然銅級計畫每月保費較低，但通常伴隨較高的自付額（deductible）、共付額（co-pay）及其他自付醫療支出。換言之，當投保人實際就醫或接受治療時，往往需要自行承擔更多費用。

Altman表示，非常擔心大量民眾轉向銅級計畫。「當患者必須負擔更高比例的醫療費用時，更可能延後就醫甚至放棄治療」。

也就是說，這些民眾雖然名義上擁有醫療保險，但因就醫成本過高，會減少使用醫療服務的使用，進而影響健康狀況。這也是醫療政策專家最擔憂的問題之一。

根據洛杉磯時報報導，與部分州相比，加州ACA保險計畫的投保人數降幅尚不算最嚴重。

精華 FAQ

  • 根據報導，今年前三個月已有37萬4000名加州居民取消透過加州全保購買的醫療保險，顯示保費壓力正明顯影響投保意願。

  • 主要原因是聯邦補助縮減後，許多人每月保費增加數百美元，部分甚至翻倍；同時保險公司向加州全保收取的平均保費也上調超過10%。

  • 銅級計畫雖然月費較低，但自付額、共付額等支出通常更高，民眾若真的就醫，可能因費用過重而延後治療或減少使用醫療服務。

加州 醫療保險 保費

上一則

健保理賠遭拒？HR介入申訴有助爭取權益

下一則

災後修繕市場成為「肥肉」 承包商收屋5萬元後失聯

延伸閱讀

加州房屋保險FAIR計畫部分客戶 保費將漲30%

加州房屋保險FAIR計畫部分客戶 保費將漲30%
白卡牙科預算吃緊 楊馳馬提案 保障居民牙科就醫權益

白卡牙科預算吃緊 楊馳馬提案 保障居民牙科就醫權益
華人長者這原因醫保遭取消 全年斷保「自付藥費上萬」

華人長者這原因醫保遭取消 全年斷保「自付藥費上萬」
每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤

每年不自覺損失幾千元 投保紅藍卡常見8錯誤
紅藍卡醫保欠費拖過補救期 終身罰款

紅藍卡醫保欠費拖過補救期 終身罰款
誤簽安寧療護 加州華人長者失治療權

誤簽安寧療護 加州華人長者失治療權

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
起訴書稱，Comfy Spa按摩店在許多網站上PO出色情廣告。圖為Comfy Spa的色情廣告之一。（取自起訴書中所稱的色情網站）

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

2026-06-02 20:51

超人氣

更多 >
黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷

原定飛美國 波音客機在登機口突然坍塌 多人受傷
鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過

鄭麗文僑宴場地被指滿滿紅統味 國民黨：這些人都去過
漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念

漢堡王15年未見餐點回歸 粉絲：真的好想念