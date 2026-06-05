台灣3大醫學中心名醫 12日洛城開講預防醫學新知

臺北醫學大學醫療體系將於12日在洛僑中心大禮堂舉辦「臺灣醫療健康講座」，邀請臺灣三大醫學中心名醫主講，全程免費，歡迎僑胞踴躍參加。（主辦單位提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北醫大醫療體系12日於洛僑中心辦大型健康講座。

台北醫大醫療體系12日於洛僑中心辦大型健康講座。 重點二： 三大醫學中心名醫分享預防醫學、智慧醫療與跨國照護。

三大醫學中心名醫分享預防醫學、智慧醫療與跨國照護。 重點三：講座盼建立僑胞與台灣醫療資源更直接的聯繫管道。

近年來，隨著旅居海外華人 人口增加，跨國健康照護需求持續攀升。許多僑胞在美國面臨專科轉診繁複、看診等待時間長及醫療費用高昂等問題。為協助海外華人掌握健康資訊、連結台灣優質醫療資源，臺北醫學大學醫療體系將於12日上午10時30分在洛僑中心大禮堂舉辦大型健康講座，邀請三大醫學中心專家共同分享預防醫學、智慧醫療及跨國照護最新趨勢。

此次活動以「智慧醫療、跨國照護、一次到位」為核心理念。訪美團隊由萬芳醫院院長劉燦宏、副院長江振源、雙和醫院副院長劉如濟，以及臺北醫學大學教務長曾頌惠組成。訪團除參訪洛杉磯加大（UCLA）及美國仁愛醫療集團外，也將就智慧醫療、跨國合作及醫療照護等議題深化台美交流。

講座內容方面，劉燦宏將以「預防肌少症危機」為題，分享高齡健康與復健醫學觀念。他指出，透過正確運動、營養補充及生活習慣調整，有助延緩老化、維持行動力，提升長者生活品質。江振源則主講「如何照顧肺部健康」，涵蓋肺癌篩檢、戒菸、防治空氣汙染及肺部保健新觀念。

劉如濟將以「預防心血管疾病」為題，說明高血壓、高血脂、糖尿病及肥胖對心臟健康的影響，並介紹如何透過早期篩檢、健康飲食與規律運動降低心肌梗塞及中風 風險。

曾頌惠將分享「智慧醫療與精準健康照護」新趨勢，介紹人工智慧、遠距醫療及智慧健康管理的發展方向，以及臺北醫學大學近年在智慧醫療與跨國醫療合作上的具體成果。美國仁愛醫療集團共同執行長邱文達則將介紹「生活型態醫學（Lifestyle Medicine）」，從健康飲食、規律運動、優質睡眠、壓力管理、社會連結及避免有害物質出發，說明如何透過日常習慣改善，預防糖尿病、心臟病、失智症及癌症等疾病。

主辦單位表示，此次活動除分享健康知識外，也希望建立海外僑胞與台灣三大醫學中心更直接的聯繫管道。未來無論健康諮詢、第二意見、遠距醫療或返台接受高階醫療服務，都可望獲得更便利的協助。