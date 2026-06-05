華裔雙胞胎飛碟射擊屢獲佳績 助力錄取名校
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華人子弟體育升學加分的賽道可以更寬，洛杉磯華裔雙胞胎兄弟張瑞麒（Ricky ）與李瑞麟（Jonathan，隨母姓）借助飛碟射擊比賽經歷，助力名校錄取。這對華人兄弟從小跟隨父親接觸射擊運動，今年大學申請季兩人射擊比賽經歷成為申請材料亮點，目前獲得洛杉磯加大和杜克大學等學校錄取。
兄弟二人自幼接觸射擊運動，並加入洛杉磯華人槍友獵友俱樂部接受系統化飛碟射擊訓練。多年來，他們不僅在SCTP州賽及加州高中射擊聯盟等重要賽事中屢獲佳績，更透過長期體育訓練培養專注力、紀律性與抗壓能力。他們目前拿到洛杉磯加大、柏克萊加大、杜克大學等名校的錄取通知書。
兩人坦言平日訓練並不輕鬆，高速飛行的飛碟、反覆舉槍瞄準帶來的體能消耗，及各種天候下的長時間練習，都考驗他們的毅力與決心。張瑞麒表示，剛開始訓練時常肩膀痠痛，但在父親持續鼓勵下，讓他們學會堅持不放棄。李瑞麟說，飛碟射擊最大的收穫不只是技術進步，更重要的是培養高度專注與穩定的心理素質，這些能力後來也幫助他們面對課業與生活中的各種挑戰。
作為雙胞胎兄弟，兩人既是最親密的夥伴，也是彼此激勵的競爭者。長期共同訓練與參賽，不僅建立深厚默契，也讓他們在經歷挫折時，一起突破瓶頸。在教練及俱樂部資深會員指導下，逐步建立扎實的技術基礎與比賽經驗。即使學業繁忙，兩人仍堅持利用周末參加訓練與比賽。兩人在多項州級及高中聯盟賽事中表現優異，多次站上領獎台。李瑞麟表示，每一面獎牌都是多年堅持與努力的回報。張瑞麒說，運動最大的價值在學會如何面對失敗與壓力，並在挫折中不斷調整、持續前進。
兩人自小在父親帶領下接觸射擊，後加入華人槍友獵友俱樂部接受系統訓練，並以州賽與高中聯盟成績充實申請材料，成功吸引名校注意。 長期面對高速飛碟、重複舉槍與天候考驗，使他們培養出專注力、紀律性、體能耐力與抗壓能力，這些素質也延伸到課業與日常生活。 作為最親密的夥伴與競爭者，他們在共同訓練中建立默契，遇到挫折時也能互相激勵、突破瓶頸，在教練指導下持續提升技術與比賽經驗。
精華 FAQ
兩人自小在父親帶領下接觸射擊，後加入華人槍友獵友俱樂部接受系統訓練，並以州賽與高中聯盟成績充實申請材料，成功吸引名校注意。
長期面對高速飛碟、重複舉槍與天候考驗，使他們培養出專注力、紀律性、體能耐力與抗壓能力，這些素質也延伸到課業與日常生活。
作為最親密的夥伴與競爭者，他們在共同訓練中建立默契，遇到挫折時也能互相激勵、突破瓶頸，在教練指導下持續提升技術與比賽經驗。
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