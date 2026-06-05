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爾灣華裔高中生 獲職棒天使隊1萬元獎學金

記者趙健／橙縣報導
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劉橘熙分享，得知自己獲獎的那一刻，讓她感覺過去所有努力終於獲得回報。（受訪者提供...
劉橘熙分享，得知自己獲獎的那一刻，讓她感覺過去所有努力終於獲得回報。（受訪者提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：爾灣Vista Verde八年級生劉橘熙獲天使隊1萬美元獎學金。
  • 重點二：她從全橙縣AVID傑出學生中脫穎而出，成為八名得主之一。
  • 重點三：她是IUSD首位獲此獎的學生，重視公益與領導表現。

爾灣Vista Verde學校八年級學生劉橘熙（Juxi “Bella” Liu），近日獲選為2026年「Angels Scholar」，從全橙縣AVID（Advancement Via Individual Determination）傑出學生中脫穎而出，成為全縣僅八名獲得1萬美元大學獎學金的學生之一。

爾灣Vista Verde學校八年級學生劉橘熙，獲選為2026年「Angels ...
爾灣Vista Verde學校八年級學生劉橘熙，獲選為2026年「Angels Scholar」。頒獎典禮在天使球場（Angel Stadium）舉行。（受訪者提供）

AVID是美國知名大學準備教育計畫，為培養學生的學習能力、領導力與升學規畫能力。每所參與AVID計畫的中學，可推薦學生參加「AVID 8th Grade Standout」評選，並從中選一名參與「Angels Scholar」獎學金評選，再經過申請、書面審查及面試等程序，最終選出「Angels Scholar」獎學金得主。

根據爾灣聯合學區（IUSD）資料，今年IUSD共有七名學生獲選為AVID八年級傑出學生；劉橘熙則進一步晉級，成為全橙縣八名「Angels Scholar」之一。她的AVID老師Jennifer Weireter形容她是一位「兼具毅力與溫暖的八年級領袖」。推薦詞指出，Bella不僅在學業上表現優異，也十分重視家庭與社區參與，展現高度責任感與韌性，她的堅持與善良，也成為同儕眼中的榜樣。

劉橘熙四歲隨家人移民美國，在爾灣成長。她分享，得知獲獎的那一刻，讓她感覺過去所有努力終於獲得回報。談到此次獲獎過程，劉橘熙表示，最大挑戰是「完全沒有前例可循」。由於IUSD過去從未有人獲得這項獎學金，從老師、校長到AVID區域協調員，一開始都不清楚後續流程。在缺乏經驗與指引下，她只能靠自己一步步準備、盡力爭取。

劉橘熙除獲頒1萬美元獎學金外，也收到一件印有「Liu」姓氏的天使隊客製球衣作為紀...
劉橘熙除獲頒1萬美元獎學金外，也收到一件印有「Liu」姓氏的天使隊客製球衣作為紀念。（受訪者提供）

頒獎典禮日前在天使球場（Angel Stadium）舉行。劉橘熙除獲頒1萬美元獎學金外，也收到一件印有「Liu」姓氏的天使隊客製球衣作為紀念。

劉橘熙的父親劉軼倫表示，頒獎典禮當天，天使隊主席特別向家人表示，劉橘熙是該獎學金設立20年來，IUSD首位獲獎學生。這項獎學金不僅看重學業成績與競賽表現，更重視學生的社區參與及領導能力。Bella從小就積極投入公益活動，甚至成立自己的公益組織，長期參與社區服務，「她一直都很活躍，積極參加社區活動，從小就走出校外了。」

精華 FAQ

  • 她獲選為2026年Angels Scholar，得到美國職棒天使隊提供的1萬美元大學獎學金，並在天使球場接受頒獎與紀念球衣。

  • 她先由學校推薦參加AVID八年級傑出學生評選，再經申請、書面審查與面試等程序，最終成為全橙縣八名Angels Scholar之一。

  • 校方稱她是兼具毅力與溫暖的八年級領袖；家屬則表示她長期投入公益與社區服務，甚至自建公益組織，展現責任感與韌性。

爾灣 華裔 橙縣

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