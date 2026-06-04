補王愛琳空缺 亞凱迪亞新市議員難產

亞凱迪亞2日的市議會上，未能選出新的第三區市議員。（本報記者翻攝自亞凱迪亞市議會）

王愛琳 承認充當中共 代理人辭職後，亞凱迪亞 第三選區市議員空缺。在2日晚的市議會上，四市議員對六候選人進行面試。然而因市議員們對是否該當下選出市議員意見不一，導致當晚市議會未能按計畫誕生新的市議員。

市議員傅達文（David Fu）與高卿（Michael Cao）認為，經過超過五個小時的面試候選人，他們需要更長時間商議下任市議員歸屬。而市長鄭博仁及市議員關美滿表示，既然已公開面試候選人，並且這是原本就研議通過的計畫，他們傾向2日的市議會就做出選擇。

關美滿指出，如果當晚未選出當選人，介於市政透明性考量，她建議等11月公投讓選民做決定。傅達文、高卿及鄭博仁則不同意，他們仍希望盡快選出候選人填補空缺。

亞凱迪亞前市長王愛琳辭職後，其代表的選區職位空缺，市議會原本計畫通過面試，讓市議員選出最後的獲勝者，任期至11月，再由選民投票選擇接下來的第三選區市議員人選。

當晚面試的六位候選人，分別是49歲的Walter Besocke，他是一名福特汽車公司經理；John Han，亞市10年居民，是投資經理自營業者；Cynthia Ng Monje，居住亞市20年，是Jet Propulsion實驗室退休高級行政；Beth Szymkowski，居住於此三年，自營業者以及阿罕布拉學區教育者；Paul Van Fleet，27年居民，senior claims adjuster for State Fund，以及Lisa Walton，47年居住者，美國銀行銷售副主席。

值得一提的是，前亞凱迪亞市議員April Verlato在面試前上台發言，她極力反對現在選出新市議員，她認為應該等11月公投讓選民做決定。她還表示，曾發電子郵件給各位市議員，討論其中一位華裔候選人William Wu，稱他與市議員中的三位男性有千絲萬縷聯繫。目前William Wu已經退出市議員競爭。