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小野洋子洛城個展顛覆藝術規則 邀觀眾敲釘子、塗鴉

記者張宏／洛杉磯報導
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進入博物館，其窗戶上印著小野洋子知名語錄「和平是力量（Peace is Powe...
進入博物館，其窗戶上印著小野洋子知名語錄「和平是力量（Peace is Power）」。（記者張宏／攝影）

什麼樣的展覽，會允許觀眾親手「破壞」作品、自由塗鴉，甚至把情緒與記憶直接留在藝術裡？在多數博物館中，「請勿觸碰作品」幾乎是默認規則，但在The Broad最新登場的「Yoko Ono: Music of the Mind（小野洋子：心靈音樂）」展覽中，觀眾不但可以親手拿起錘子敲釘子，還能在白色船身與牆面自由塗寫，把願望、記憶與情感直接融入作品中。

（影音來源：記者張宏）

展覽5月23日起至10月11日，呈現Yoko Ono自1960年代以來的重要作品與創作理念，涵蓋裝置藝術、錄像、音樂、文字指令作品（instruction works）與聲音藝術等。這也是她首次在南加大型美術館舉辦的重要個展之一。

觀眾走近The Broad門口，便能進入小野洋子的藝術世界，館外展示她的知名作品「Wish Tree」。參觀者可將願望寫在紙條上，懸掛於樹枝之間，不少人寫下關於愛、希望與世界和平的心願。

小野洋子擅長將抽象概念轉化為可感知的身體經驗。展覽設有多個互動環節，包括其極具代表性的參與式作品「Painting to Hammer a Nail」，邀請觀眾親手敲下釘子，讓「行動本身」成為藝術的一部分，。

在「Add Color (Refugee Boat)」展區，她更直接打破博物館「請勿觸碰作品」的規則，將空白牆面與白色船體交由觀眾自由改變與介入。有人在牆上畫滿藍色花朵，有人寫下探索自我的標語，也有人在船身留下「讓ICE滾開」或「和平在哪」等字句。隨著參與者愈來愈多，整個空間逐漸轉變為一座由觀眾共同創作、承載集體情感與時代痕跡的藝術現場。

另一件作品「My Mommy is Beautiful」則邀請觀眾留下與母親有關的記憶、文字與照片。

展覽同時呈現小野洋子經典的觀念藝術形式。她透過簡短語句與行動指令，引導觀眾在腦海中完成作品，體現她長年對「觀眾參與」與「心靈互動」的重視。

The Broad表示，小野洋子過去在大眾文化中，常因與John Lennon的關係受到關注，但她並非只是「搖滾巨星背後的女人」。近年來，國際藝術界逐漸重新評價她在Fluxus前衛藝術運動、女性主義藝術、行為藝術與實驗音樂領域的深遠影響。

這場展覽不只是傳統意義的回顧展，更是一場結合情感、冥想與社會互動的藝術體驗。讓觀眾重新理解小野洋子的創作世界，並思考她如何透過簡潔卻富有哲思的作品，持續影響當代藝術與流行文化。

更多展覽資訊可參考https://www.thebroad.org/art/special-exhibitions/yoko-ono-music-mind

小野洋子展覽從5月23日至10月11日，展出其自1960年代以來的重要作品與創作...
小野洋子展覽從5月23日至10月11日，展出其自1960年代以來的重要作品與創作理念，包括裝置、錄像、音樂CD、文字指令作品（instruction works）與聲音藝術。（記者張宏／攝影）

觀眾可拿走放在德國士兵鋼盔裡的藍色天空拼圖。（記者張宏／攝影）
觀眾可拿走放在德國士兵鋼盔裡的藍色天空拼圖。（記者張宏／攝影）

參觀者在The Broad藝術博物館門口，就能進入小野洋子的藝術世界，這裡有其知...
參觀者在The Broad藝術博物館門口，就能進入小野洋子的藝術世界，這裡有其知名作品「Wish Tree」。（記者張宏／攝影）

小野洋子打破博物館常見的「請勿觸碰作品」規定，把空白牆面讓觀眾去破壞、介入和改變...
小野洋子打破博物館常見的「請勿觸碰作品」規定，把空白牆面讓觀眾去破壞、介入和改變。（記者張宏／攝影）

小野洋子的作品會隨觀眾參與慢慢改變。（記者張宏／攝影）
小野洋子的作品會隨觀眾參與慢慢改變。（記者張宏／攝影）

小野洋子的藝術展品。（記者張宏／攝影）
小野洋子的藝術展品。（記者張宏／攝影）

在「Add Color (Refugee Boat)」作品區，人們可隨意塗鴉。（...
在「Add Color (Refugee Boat)」作品區，人們可隨意塗鴉。（記者張宏／攝影）

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