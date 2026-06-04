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夏季電費飆升？ 專家分享這些真正有效省電方法

洛杉磯訊
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冷暖空調系統（HVAC）是家中最耗電設備之一。若長時間未保養，不僅效率下降，也可...
冷暖空調系統（HVAC）是家中最耗電設備之一。若長時間未保養，不僅效率下降，也可能增加耗電量。（示意圖取自Pexels）

隨著夏季高溫來臨，不少家庭電費帳單明顯增加。Business Insider整理多位能源與理財專家建議，可透過一些簡單調整有效降低夏季電費支出。

冷暖空調系統（HVAC）是家中最耗電設備之一。若長時間未保養，不僅效率下降，也可能增加耗電量。因此，建議民眾在夏季正式到來前，安排例行檢查、清潔與保養。專家指出，空調系統至少應每年保養兩次，以維持最佳效率。

此外，調整溫控器（thermostat）設定，也是降低電費的重要方式。專家建議，可將溫控器的溫度提高2至3度，只要仍在舒適範圍內，就能有效減少耗電。若家中使用可編程式溫控器，還能依據外出與回家時間自動調整室溫。例如白天無人在家提高溫度，晚上再降低。

除冷氣外，天花板吊扇也是夏季省電工具之一。適當使用吊扇有助室內空氣循環，減少過度依賴冷氣。不過，人離開房間後應關閉吊扇，避免浪費電力。

洗衣與烘衣同樣是家中主要耗能來源。應盡量累積到滿載再洗衣，避免少量衣物頻繁清洗。有些較精緻衣物可改用手洗，部分衣物也可自然晾乾，減少烘乾機使用次數。

熱水器也是常被忽略的耗電來源之一。夏季氣溫較高時，可適度降低熱水器溫度。專家指出，120華氏度通常是較安全且舒適設定，既節能，也可避免過熱。

另外，部分電力公司提供「分時電價方案」（time-of-use plan），在尖峰時段收取較高費率，離峰時段則較便宜。若生活習慣允許，可考慮將洗衣、洗碗等高耗電家務安排在清晨或深夜進行，以降低電費。

專家也提醒，夏季不少冷氣的浪費，主因室外熱氣與濕氣滲入室內。陽光與高溫可能透過窗戶、牆壁與屋頂進入屋內，導致冷氣必須更頻繁運轉。因此，可透過安裝百葉窗、遮陽簾、隔熱窗板、遮雨棚或使用填縫膠（caulk）與防風條（weatherstripping）等，減少熱氣進入室內。

專家表示，夏季省電並不一定代表犧牲舒適度。透過小幅調整生活習慣與居家設備，多數家庭都有機會在高溫季節降低能源支出，同時維持舒適生活環境。

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