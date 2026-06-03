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男童被誘傳送不雅影像換遊戲幣 奶奶報案

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對男孩的iPhone檢驗後發現，他拍攝多段影片和照片，「展示他裸露的生殖器和臀部...
對男孩的iPhone檢驗後發現，他拍攝多段影片和照片，「展示他裸露的生殖器和臀部」，並發布到網上。（示意圖取自Unsplash/dole777）

印第安納州法院文件顯示，一加州男子涉嫌利用熱門線上遊戲平台Roblox的虛擬貨幣「Robux」，向一名10歲男童換取露骨影片與照片，面臨兒童性誘拐（child solicitation）相關指控。

根據Fox59報導，Robux是Roblox平台使用的虛擬貨幣，可用於購買遊戲內虛擬商品、角色造型及其他數位內容，在兒童及青少年族群相當普及。

法院文件指出，來自河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley）的嫌犯Dominique Jose Castrejon/Rodriguez，涉嫌透過網路與男童建立聯繫，並以虛擬貨幣Robux作為報酬，要求對方傳送不雅影像。調查人員表示，相關行為發生多次。

案件源於印州Kokomo警方調查。當時警局接到一婦人電話，稱孫子一直向外界發送不雅照片和視頻，以換取Robux。

根據法庭文件，檢查男孩的手機發現，他在各種平台發布大量照片和視頻，展示「與其年齡不符的」性行為。在法醫訪談中，這名男孩表示他擁有YouTube、Snapchat、TikTok、Facebook、Instagram、Twitch和Zangi（一款私人通訊應用程式）帳號。他謊報年齡以獲得這些平台的存取權限，因為這些平台通常要求用戶年滿13歲。

男孩告訴調查員，他製作20多個視頻，人們用Robux向他付費，他估計有些用戶每次交易支付給他5000到1萬Robux。他告訴調查員，大多數用戶都想讓他拍裸體視頻，還會具體說明他們想讓他做什麼。有些用戶還威脅，如果不給他們發送視頻，就要公開他的裸照。

對男孩的iPhone檢驗後發現，他拍攝多段影片和照片，「展示他裸露的生殖器和臀部」，還將其中一些內容發布到網上。手機分析還發現，其中保存一則與名為「Dom CRJ」用戶的多次Snapchat互動記錄，調查員認為此人就是Castrejon/Rodriguez。

Snapchat 印第安納州 虛擬貨幣

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