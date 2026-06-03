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中華學校開設AI半導體暑期班

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羅省中華會館暨中華學校日前舉行2026年暑期班「AI人工智能半導體系列課程」新聞...
羅省中華會館暨中華學校日前舉行2026年暑期班「AI人工智能半導體系列課程」新聞會，宣布暑假將推出AI與半導體系列課程，培育南加州華裔科技人才。 （主辦單位提供）

羅省中華會館中華學校將於今年暑期班推出「AI人工智能半導體系列課程」，涵蓋兒童、青少年及成人的AI與半導體相關課程，盼培育南加州華裔新世代科技人才，並協助學生未來銜接台積電（TSMC）等台灣半導體企業的職涯機會。

羅省中華會館主席聶澤英表示，AI與半導體產業近年已成為全球科技競爭關鍵，中華會館希望從基礎教育著手，協助學生建立AI思維與科技素養。課程將依不同年齡層規畫內容，小學生以互動式與啟發式教學為主，透過生活化與趣味化方式，讓學生認識AI基本概念，並培養創意思考及問題解決能力；初中及高中學生則將進一步接觸AI工具應用與跨領域實務訓練。

中華學校校長呂惠棠指出，今年暑期課程除著重兒童興趣培養，也規畫成人專業培訓內容，協助有意投入科技產業者強化技能。

聶澤英指出，此次課程另一大特色，是獲得台灣科技大學提供教學引導及學術資源支持，未來表現優異學生，有機會獲推薦進入台積電等國際半導體企業發展。

除科技教育外，暑期班也將融入中華文化內容，包括中華大鼓等藝術課程，希望學生在學習先進科技之餘，也能感受中華文化底蘊。

更多課程詳情，請至官網查詢https://chinatownchineseschool.weebly.com/

人工智能 華裔 加州

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