「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

美國郵局28日公布數據指出，去年全美共發生超過5200起郵務人員遭狗攻擊事件，其中南加州洛杉磯再度位居全美之首。（路透社）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，未妥善管束的犬隻，可能對美國郵局（USPS）郵務人員構成嚴重安全風險。美國郵局28日公布數據指出，去年全美共發生超過5200起郵務人員遭狗攻擊事件，其中南加州 洛杉磯再度位居全美之首，2025年發生70起。

從州別看，加州同樣持續居冠，全州共記錄超過673起狗咬傷或攻擊郵務人員事件，為全美最多。其中，洛杉磯去年通報70起相關事件，再次成為全美郵差遭狗攻擊最嚴重城市。雖然較2024年的77起略有下降，但仍高於2023年的65起。且自2023年超越德州 休士頓以來，洛杉磯已連續第三年位居全美郵務人員遭狗攻擊事件最多城市。

另外還有五座加州城市登上榜單，包括聖地牙哥、奧克蘭、沙加緬度、長堤市及舊金山。這些城市2025年郵務人員遭狗攻擊事件皆超過15起。

儘管加州仍高居全美第一，但相較前兩年其實已有明顯改善。根據美國郵局數據，加州2024年共有701起相關事件，2023年則高達727起，已呈現逐步下降趨勢。

除加州外，人口較多的州也普遍名列前茅。德州以358起排名全美第二，不過全美其餘州皆未超過300起。

美國郵局呼籲飼主，在郵差送信期間，務必妥善管理家中犬隻，包括替狗繫上牽繩，並在開門領取郵件或查看信箱時，避免讓狗靠近。郵局也特別提醒，民眾不要在狗身旁直接向郵差收取郵件，因為犬隻可能會將這類互動誤認為是威脅，進而發動攻擊。

美國郵局指出，若犬隻攻擊郵差，飼主可能需承擔法律與財務責任，包括支付郵差的醫療費、工時損失、制服或衣物損壞，以及心理創傷等賠償，金額可能高達數千美元。

即使未實際發生攻擊事件，只要犬隻在配送過程中遊蕩或讓郵差感到人身安全受威脅，美國郵局仍可能暫停該地址甚至整個社區的郵件投遞服務，直至安全風險獲得改善。一旦郵差遭遇犬隻攻擊，郵務人員將採取基本防護措施，包括站穩腳步、使用郵件包作為護盾，必要時也會使用防犬噴霧。

美國郵局同時指出，為降低風險，郵差配備多種預警工具，例如內建「犬隻警示」功能的手持掃描器，以及會標示特定地址有犬隻風險的紙本警示卡，提醒投遞人員注意。

此外，部分住戶的信箱也可能被貼上「爪印標誌（paw print sticker）」，以不同顏色標示該地址有犬隻存在，提醒郵差在投遞時提高警覺。