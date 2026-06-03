我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

11隻狗在照護期間死亡 華人訓犬師面臨重罪

爾灣訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tin...
53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）與劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）涉嫌在照護期間造成近12寵物犬死亡。（爾灣警局提供）

加州橙縣高等法院6月1日開審一起動物虐待案，爾灣一華人訓犬師涉嫌在照護期間造成近11寵物犬死亡，被告還試圖迅速安排火化並向飼主謊稱寵物是在睡夢中離世，以掩蓋責任。此案引發外界對寵物寄養、訓練及照護業監管制度關注。

橙縣紀事報報導，檢方指出，53歲被告薛鄺鍾（Kwong Tony Chun Sit，譯音）在多隻犬死亡後，試圖盡快將遺體火化，借此消除可能揭露死因的重要證據。同時，他還向原告飼主辯稱，寵物都是在睡眠中自然死亡。

根據ABC、KTLA等多家媒體此前報導，多名飼主向警方報案，後者成功阻止大部分犬隻遺體火化，保留所需證據。也促成對被告及其23歲女友劉婷芳（Tingfeng Liu，譯音）的刑事起訴。

不過劉婷芳的律師Frederick Fascenelli 6月1日特別指出，劉婷芳與薛鄺鍾沒有交往關係，並稱劉婷芳持簽證在美國，並向薛鄺鍾學習如何訓練狗。

檢方指出，被告薛鄺鍾面臨超過20項重罪指控，包括動物虐待及虐待致死等罪名，另有八項企圖銷毀證據的輕罪指控。劉婷芳則被控「事後協助犯罪者」（Accessory After the Fact）重罪，以及三項銷毀或企圖銷毀證據輕罪。

根據庭審資料，11隻狗的飼主原本將寵物交由薛鄺鍾（其經營「Happy K9 Academy」）訓練，訓練期最長可達數周。一隻名為Shadow的狗在2025年6月12日死亡，其餘10隻狗在同年6月18日相繼死亡。檢方指出，經初步檢驗，有八隻狗死因為中暑（heat stroke），另有一隻死於鈍力傷（blunt force trauma）。檢察官告訴陪審團，部分犬隻的臉部、毛髮或爪子上可見血跡，顯示死亡過程可能涉嚴重傷害。

在1日的庭審中，檢方沒有明確說明11隻狗的具體死因，但表示案件將透過獸醫鑑定報告、執法人員調查結果及相關證人證詞，證明被告在照護犬隻期間存在嚴重不當行為，並在事件曝光後企圖掩蓋真相。

檢方向陪審團表示，薛鄺鍾對這些犬隻的死亡負直接責任，劉婷芳則協助他試圖掩蓋事件真相。檢察官Danica Drotman向陪審團強調，這起案件「並非意外」。她表示，這些狗之所以死亡，是因為被告一連串蓄意且刻意的選擇所導致。

辯方不否認這些犬隻是在薛鄺鍾照護期間死亡，但辯護律師Kate Corrigan表示，不幸的是，事情發生得非常快，並稱這些犬隻接連死亡後的「慌亂行為」，並不等同被告對死亡本身負有刑事責任。

劉婷芳的律師Frederick Fascenelli則表示，劉婷芳可能知道發生了什麼，她可能選錯了導師，她可能應該在當時（向薛鄺鍾）詢問更多，但這些都不是法律要求她必須做的。因此劉婷芳不應被刑事指控。

檢察官Danica Drotman反駁，劉婷芳清楚這些狗是如何被對待的，且積極參與後續的火化。她本可以遠離這些行為，並向當局或任何人報告，但她什麼都沒做。

本案預計審理將持續約兩到三周。

華人 橙縣 加州

上一則

還是妻子介紹下 男子光臨華人按摩店 被女店員強摸私處

下一則

Uber離譜失物… 假牙、電子腳鐐、兒童義眼…掉車上

延伸閱讀

躲狗？卡油門？長島華人美甲店4死9傷 車禍原因檢辯交鋒

躲狗？卡油門？長島華人美甲店4死9傷 車禍原因檢辯交鋒
遛狗不拴繩…狗竄馬路撞倒女子害命 邯鄲狗主人殺狗拒認

遛狗不拴繩…狗竄馬路撞倒女子害命 邯鄲狗主人殺狗拒認

華人寄養愛犬被咬瞎 纏訟4年獲賠2萬

華人寄養愛犬被咬瞎 纏訟4年獲賠2萬
酒駕衝美甲店釀4死9傷 店主遺孀憶生死瞬間

酒駕衝美甲店釀4死9傷 店主遺孀憶生死瞬間
檢藏證據誣告？華女毒夫案 有大反轉

檢藏證據誣告？華女毒夫案 有大反轉
飼主懸賞50萬 失蹤愛犬找到了 尋獲者：不用那麼多

飼主懸賞50萬 失蹤愛犬找到了 尋獲者：不用那麼多

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺