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洛作家游蓬丹、彭南林獲中國文藝獎

記者楊青/洛杉磯報導
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第67屆中國文藝協會2026中國文藝獎海外文藝創作獎頒獎典禮上，洛杉磯華文作家游...
第67屆中國文藝協會2026中國文藝獎海外文藝創作獎頒獎典禮上，洛杉磯華文作家游蓬丹（左三）、彭南林（右二）登台領獎。（北美華文作家協會提供）

第67屆中國文藝協會「文藝之夜」中國文藝獎2026年度頒獎典禮近日在台北落幕，洛杉磯華文作家游蓬丹、彭南林載譽而歸。

設立於1960年的中國文藝獎章，歷經超過一甲子淬鍊，被視為華人藝文界極具象徵意義的榮譽之一。從余光中、王鼎鈞到鍾肇政、李奇茂，一代代大師的名字，構築出一部濃縮文化史，不僅肯定個人成就，更映照出時代的審美軌跡與精神高度。

今年中國文藝獎分為文學、音樂、美術、攝影與戲劇等幾大類。其中海外文藝創作獎名單上，來自世界各地的華文創作者熠熠生輝。洛杉磯知名華文作家游蓬丹榮獲散文獎；知名作家彭南林榮獲文學報導獎，兩人以不同筆觸，書寫文化的根與流。

作為北美洛杉磯華文作家協會創會會長，蓬丹長年深耕文學與文壇組織運作，曾擔任北美華文作家協會總會網刊總編輯、總會會長，現任北美華文作家協會顧問。她的文字細膩深情，在時間的縫隙與記憶的流轉之中，捕捉人心最柔軟的光影。她已出版的13部作品，從《失鄉》到《人間巷陌》，從小說到傳記，再到詩集《丹心詩絮》，構築出一個兼具鄉愁、哲思與情感溫度的文學世界。此次獲獎，也是她繼1998年後再度登上榮耀舞台。

彭南林則身兼華裔作家、演員、中英雙語主持人等多種身分，長期活躍於文學、影視與舞台藝術之間，跨界創作能量鮮明。今年也是他繼2018年獲得五四文藝獎章海外文藝工作獎後再次獲獎。作為前北美洛杉磯華文作家協會會長、北美華文作家協會總會秘書長和現任北美華文作家協會總會副會長，他在海外華文文壇的組織推動與文化連結上持續耕耘。其創作涵蓋散文、詩歌、小說、劇本、名家訪談與新聞報導等多種體裁，著有《英漢人類學辭典》、《東南亞考古》、《我的美國故事》等作品。他以報導文學為橋梁，在新聞與文學之間開闢出一條富於時代感的書寫路徑，將個人經驗與群體記憶交織成可被閱讀的歷史紋理。

第67屆中國文藝協會「文藝之夜」中國文藝獎2026年度頒獎典禮近日在台北落幕。（...
第67屆中國文藝協會「文藝之夜」中國文藝獎2026年度頒獎典禮近日在台北落幕。（北美華文作家協會提供）

洛杉磯 華人 王鼎鈞

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