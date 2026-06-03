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美華聯20周年賀客盈門 張勇任主席

記者張宏／工業市報導
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美華聯第12屆主席團主席張勇（左）發言。（記者張宏／攝影）
美華聯第12屆主席團主席張勇（左）發言。（記者張宏／攝影）

美國華人社團聯合會（美華聯）成立20周年慶典暨第12屆領導機構就職典禮日前在工業市隆重舉行。僑界社團及企業界代表等600餘人齊聚一堂，共同慶祝美華聯成立20周年，並見證新一屆領導機構啟航。

美華聯第12屆主席團主席張勇表示，美華聯始終秉持同鄉聯誼、文化交流及經貿合作宗旨，發展至今已擁有217個成員社團。這一成就凝聚了歷屆領導團隊、各成員社團及社會各界人士的共同努力。他指出，新一屆領導團隊將繼續秉持「團結、傳承、奉獻、發展」理念，與各成員社團攜手並進，共同開創美華聯更加輝煌的未來。

中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強表示，美華聯第12屆領導機構就職是承前啟後的重要時刻，希望美華聯繼續發揚優良傳統，凝聚僑心僑力，續寫新篇章。

中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強表示，美華聯長期以來在服務僑胞、促進僑社團結發展...
中國駐洛杉磯總領館副總領事郭志強表示，美華聯長期以來在服務僑胞、促進僑社團結發展、弘揚中華文化等方面作出積極貢獻。（記者張宏／攝影）

國會議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員陳立德及方樹強等民選官員出席活動，並向美華聯頒發賀狀，肯定其長期以來在服務社區、促進文化交流等方面所作的貢獻。

新的領導集體包括常務主席熊文勝、理事長趙林、執行長林連連、監事長路霞、董事會執行主席王蜀、董事會常務副主席楊弼、執行主席團主席于忠霞、共同主席團主席許承武、主席團副主席江風年。趙洪民、王向軍、關健榮、陶維晟和蘇夏強等被獲聘為美華聯第12屆名譽主席。

出席活動的兄弟社團代表包括美國南加州華人聯合總會會長楊逸凡、南加州華人華僑聯合總會代表陶維晟、全美華人協會南加州分會主席何暢源、美國華人社團大聯盟執行主席徐佰生，以及南加州華府大聯盟常務副主席鄺志民等。

活動還安排豐富文藝演出，由節目總導演鄔素菲、藝術總監朱俊英及舞台監督黃艾統籌策劃。壓軸時刻，美華聯領導團隊登台合唱「明天會更好」，將現場氣氛推向高潮。

（左起）董事會常務副主席楊弼、董事會執行主席王蜀、常務主席熊文勝、共同主席團主席...
（左起）董事會常務副主席楊弼、董事會執行主席王蜀、常務主席熊文勝、共同主席團主席許承武、執行主席團主席于忠霞、國會議員趙美心、張勇、理事長趙林、執行長林連連、監事長路霞和主席團副主席江風年。（記者張宏／攝影）
美國華人社團聯合會成立20周年慶典暨第12屆領導機構就職典禮日前在工業市舉行。（...
美國華人社團聯合會成立20周年慶典暨第12屆領導機構就職典禮日前在工業市舉行。（記者張宏／攝影）

加州 眾議員 工業市

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