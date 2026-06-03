華美博物館新廳 黃瑞瑤展巨型畫作

國際知名藝術家黃瑞瑤 （圖中） 的最新展覽在洛杉磯華美博物館開幕。（華美博物館提供）

睽違20年，國際知名藝術家黃瑞瑤 （Diana Shuiu Wong)的最新展覽，日前在洛杉磯 華美博物館開幕，展出她精心策劃的油畫與多媒體作品。展期持續至2027年4月25日。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘表示，很榮幸能夠再次邀請到傑出藝術家黃瑞瑤蒞臨華美博物館，向跨世代的觀眾展示她的作品。此次展覽也標誌，博物館耗資300萬美元擴建的新展廳正式投入使用。

走進華美博物館的展廳，能看到黃瑞瑤「寰宇四季」的春、夏、秋、冬巨幅油畫，並有多媒體藝術展品。其系列展品深入探索了時間、自然與人類經驗；展覽汲取東方哲學精髓，審視全球氣候變遷所帶來的影響。

據介紹，黃瑞瑤的藝術作品曾在美國及世界各地展出，足跡遍及北京、加拿大 、法國及墨西哥 的廣闊地域。她的全新展覽展示了她運用抽象意象、神話與靈性元素，超越現實的字面表象，進而探索宇宙、心靈與哲學的主題。

黃瑞瑤在香港出生及成長，1970年代移居洛杉磯，並於1985年在聖塔蒙尼卡建立個人藝術工作室。她的藝術天賦5歲學習書法時就已顯露。隨後，她接受中國與西方美學的古典學院派訓練，並曾就讀羅馬美術學院與倫敦皇家藝術學院。