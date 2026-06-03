我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

華美博物館新廳 黃瑞瑤展巨型畫作

記者子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際知名藝術家黃瑞瑤 （圖中） 的最新展覽在洛杉磯華美博物館開幕。（華美博物館提...
國際知名藝術家黃瑞瑤 （圖中） 的最新展覽在洛杉磯華美博物館開幕。（華美博物館提供）

睽違20年，國際知名藝術家黃瑞瑤 （Diana Shuiu Wong)的最新展覽，日前在洛杉磯華美博物館開幕，展出她精心策劃的油畫與多媒體作品。展期持續至2027年4月25日。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘表示，很榮幸能夠再次邀請到傑出藝術家黃瑞瑤蒞臨華美博物館，向跨世代的觀眾展示她的作品。此次展覽也標誌，博物館耗資300萬美元擴建的新展廳正式投入使用。

走進華美博物館的展廳，能看到黃瑞瑤「寰宇四季」的春、夏、秋、冬巨幅油畫，並有多媒體藝術展品。其系列展品深入探索了時間、自然與人類經驗；展覽汲取東方哲學精髓，審視全球氣候變遷所帶來的影響。

據介紹，黃瑞瑤的藝術作品曾在美國及世界各地展出，足跡遍及北京、加拿大、法國及墨西哥的廣闊地域。她的全新展覽展示了她運用抽象意象、神話與靈性元素，超越現實的字面表象，進而探索宇宙、心靈與哲學的主題。

黃瑞瑤在香港出生及成長，1970年代移居洛杉磯，並於1985年在聖塔蒙尼卡建立個人藝術工作室。她的藝術天賦5歲學習書法時就已顯露。隨後，她接受中國與西方美學的古典學院派訓練，並曾就讀羅馬美術學院與倫敦皇家藝術學院。

墨西哥 加拿大 洛杉磯

上一則

還是妻子介紹下 男子光臨華人按摩店 被女店員強摸私處

下一則

Uber離譜失物… 假牙、電子腳鐐、兒童義眼…掉車上

延伸閱讀

慶祝美建國250年 寶爾博物館拼布展

慶祝美建國250年 寶爾博物館拼布展
美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展

美國中華藝術學會「彩思墨韻」聯展
旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展

旅居紐西蘭鋼琴家陳美如與紐約市畫家李立婷5/30法拉盛華僑文教中心聯合跨界藝術展
醫師畫家郭宗正畫展 以水彩凝視生命風景

醫師畫家郭宗正畫展 以水彩凝視生命風景
華裳百年見證華人時尚變遷 珍稀典藏6月14日LACMA上秀

華裳百年見證華人時尚變遷 珍稀典藏6月14日LACMA上秀
港故宮熱賣8萬盲盒 銷售額逾2000萬

港故宮熱賣8萬盲盒 銷售額逾2000萬

熱門新聞

微信支付與支付寶在中國大陸高度普及。圖為廣州地區餐館消費接受微信掃碼支付。路透社

華人回中無微信支付寸步難行 現金也被拒 現在方便了

2026-05-28 16:21
公共廁所馬桶座採前方缺口的U型設計，為何留缺口，各家不同見解，引人發噱。（示意圖，Pexels）

公廁U型馬桶座留缺口 功能用途各家解讀仍一頭霧水

2026-05-27 21:27
Costco目前特價後兩瓶只要10.29美元，比別家一瓶還便宜。（記者趙健/攝影）

華人廚房新寵 好市多酪梨油特價 兩瓶比別家一瓶便宜

2026-05-27 20:11
汽車經銷商與消費者之間不時出現爭議。（示意圖，取自Pexels）

交車後車商稱算錯價格要加錢 他拒簽新約車被強制收回

2026-06-01 02:20
中餐館深夜遭執法突襲，ICE帶走16名相關人員。（OBN臉書）

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

2026-05-31 15:08
李兆佳與其最新收藏的1963年法拉利250 GT SWB California Spider合影。（記者張庭瑜/攝影）

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

2026-05-30 17:24

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺