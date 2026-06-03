南加15號公路塞車熱點 試行AI管控

河濱縣開啟南加州第一個智能公路計畫。（河濱縣交通委員會臉書）

加州 郵報報導，南加州一處惡名昭彰的交通瓶頸路段最近迎來高科技升級；但在初期階段，駕駛人可能先得忍受一些額外不便。

河濱縣交通委員會（Riverside County Transportation Commission）1日啟用耗資3300萬美元的「智慧高速公路（smart freeway）」試點計畫。該計畫涵蓋15號州際公路（Interstate 15）北向車道，從坦密庫拉市（Temecula ）到茉莉塔（Murrieta）之間約8英里路段。

這段高速公路長期以來都是南加州著名的塞車熱點，經常出現車輛首尾相接、幾乎動彈不得的壅塞情況，讓通勤族十分頭痛。

相較於增建更多車道，這項「智慧高速公路」試點計畫採用人工智慧（AI）、先進感測器、協調式匝道號誌（coordinated ramp meters）以及數位速度建議系統（digital speed advisories）來積極管理車流，希望把高速公路變成一套能夠「思考」並即時調整的智慧系統。

不過，該計畫有一個代價：駕駛人可能需要花更長的時間等待進入高速公路。

智慧系統會根據主線車流狀況，自動調整交流道入口的匝道號誌燈（ramp meters），限制進入高速公路的車輛數量。雖然這可能讓部分駕駛在入口處等待更久，但避免過多車輛同時湧入主線，造成更嚴重的壅塞。

交通工程的原理是：如果能讓主線車流保持穩定速度，即使入口等待時間增加，整體通行效率通常會提高，最終縮短大多數人的總體旅行時間。

因此，對通勤者而言，短期內最明顯的感受可能是：交流道入口排隊時間變長；高速公路主線車流較為順暢；急煞車與走走停停的情況減少；整體旅行時間有機會縮短。

該計畫負責單位希望透過這種「控制入口、改善主線」的方式，緩解長期困擾坦密庫拉市與茉莉塔之間I-15北向路段的交通壅塞問題。

河濱縣交通委員會主席Raymond Gregory表示：「透過興建更多道路來解決交通壅塞，已經不是可行的選項。」他說，「我們必須思考如何將科技與現有基礎設施結合，進而改善駕駛人的行車體驗。」

這種做法反映近年交通工程的一個重要趨勢：與其花費數十億美元拓寬高速公路，不如利用AI、感測器和即時數據管理車流，讓既有道路發揮更高效率。

未來兩年內，相關單位將持續追蹤並評估這項智慧高速公路試驗計畫的成效，包括交通流量改善程度、通勤時間變化、安全性提升以及環境效益等指標。如果試驗結果理想，這套系統未來可能被擴展到南加州其他長期壅塞的高速公路路段，成為加州智慧交通管理的重要示範案例。