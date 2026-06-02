4個月4命案 洛市遊民園區淪「冰毒大樓」

由納稅人資助的「Skid Row Care Campus」遊民服務園區，周邊暴力犯罪明顯增加。近日陷入日益升高的爭議之中。（Skid Row Care Campus官網截圖）

位於洛杉磯 、由納稅人資助的「Skid Row Care Campus」遊民 服務園區，近日陷入日益升高的爭議之中。FOX 11電視台指出，園區入口外不僅出現公開吸毒與疑似毒品交易情況，周邊暴力犯罪也明顯增加。社區人士形容，整個區域宛如一座「冰毒大樓」。

引發爭議的「Skid Row Care Campus」位於洛杉磯南Crocker街442號。根據洛縣 衛生服務局資料，該設施每年營運經費約達2600萬美元。園區除提供洗澡、洗衣、醫療照護、個案管理等服務外，也推動所謂「減害服務（harm reduction）」措施，包括發放乾淨針具、吸食菸管、鋁箔紙及保險套等用品，希望降低毒品使用帶來的疾病與死亡風險。

不過，FOX 11電視台近期透過SkyFox空拍畫面，拍攝到多人在園區入口附近公開吸毒；地面畫面則可見洛杉磯消防局救護人員頻繁處理藥物過量案件，附近街道也出現疑似毒品交易與白天公然吸食毒品的情況。

警方數據顯示，自2026年1月1日以來，市警局已針對Crocker街400至500號街區出勤693次，平均每天約有六起報案。更令人憂心的是，2026年前四個月內，該區已發生四起命案；相較之下，2024年同期沒有任何命案，2025年同期也僅有一樁案件。此外，重傷害案件整體增加25%，其中相當大比例集中於該園區周邊。

多位社區人士對當地現況表達強烈憂慮。洛市中心工業區商業改善區執行長Estela Lopez表示，當地幾乎每天都有人吸毒過量、鬥毆甚至縱火，「整個地方24小時都像失控狀態」，並形容該處宛如一座「冰毒大樓（meth mansion）」。

當地居民David Fleming也指出，公開吸毒、販毒、虐待動物與露骨性行為等問題幾乎天天發生，「任何你不希望出現在自己社區的事情，那裡每天都在上演。」

FOX 11查閱的縣府規畫文件也顯示，當前情況早已可以預見。由縣府批准的「Skid Row行動計畫」曾將該園區描述為一個設計上「不受執法監控」的場所，文件還提到該地點未來可能成為「安全使用場所」（safe consumption site），讓人們在監督下公開使用毒品。不過，這類設施目前在加州仍屬違法。

面對外界質疑，洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）回應表示，她已注意到園區相關問題，並正與縣政府討論解決方案，但也坦言該設施實際上由縣府負責營運。洛縣政府則發表聲明表示，目前已加強園區保全與街頭外展工作，並持續與警方合作維護周邊安全。