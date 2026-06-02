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格蘭杜拉新周末社區穿梭巴士 啓動

記者楊青／格蘭杜拉報導
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格蘭杜拉市（Glendora）從6月6日起啓動全新周末社區穿梭巴士服務，每次只要50美分至1美元，就能輕鬆抵達公園、商店、餐廳、圖書館和接駁車站，讓居民告別停車難或駕車出行的種種煩惱。

周末社區穿梭巴士逢周六、周日運營，服務時間從上午10點至晚上7點30分。包括Cullen/Mountain View、Foothill/Glendora、Metro A Line Station、Route 66/Grand Ave、Gladstone Park、AMC Movie Theater、Lonehill/Auto Center Dr.、Foothill/Honehill等全市主要幹道交口和地標建築附近都設有停靠點，方便乘客靈活選擇。乘客還可以隨上隨下，出遊更自由。

為慶祝新服務啓動，穿梭巴士開通首個周末（6月6日至7日）期間，所有旅客均可免費搭乘。

格蘭杜拉市府娛樂與人文服務部代理主任Annie Warner表示，格蘭杜拉有不少年長居民，同時近年很多年輕家庭搬入，這項周末社區穿梭巴士服務預期會為很多民眾帶來方便，不僅對居民來説經濟實惠，也會讓城市交通更加順暢便捷，為全市居民打造一個更加宜居的社區環境。

周末社區穿梭巴士常規票價將於6月13日起正式實施，成人票1美元，K-12學生75美分，62歲以上年長者和身障人士50美分。

巴士線路圖、時刻表及票價信息，可上網CityofGlendora.gov/Shuttles查詢。

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