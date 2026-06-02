自由雕塑公園辦「捍衛自由‧烏克蘭」落成典禮

自由雕塑公園（Liberty Sculpture Park ）將於6月6日舉辦「捍衛自由‧烏克蘭」大型雕塑落成典禮。（陳維明提供）

自由雕塑公園（Liberty Sculpture Park ）將於6月6日舉辦「捍衛自由‧烏克蘭 」大型雕塑落成典禮。著名雕塑家陳維明表示，雕塑作品自兩年前開始構思，如今終於完成，誠摯邀請各界人士共同見證這一具有歷史意義時刻。

陳維明表示，俄烏戰爭持續至今已逾四年，深深牽動全球關注。他說，如果自己沒有創辦自由雕塑公園，也會奔赴烏克蘭與戰士一起捍衛自由。他於兩年前開始構思以「捍衛自由‧烏克蘭」為主題紀念雕塑，希望透過藝術作品向所有為自由而奮戰的人們致敬。

雕塑以三位並肩而立的武裝戰士為主體，矗立在象徵戰火摧殘廢墟上。中間戰士懷抱一名從戰火中救出的孩童，象徵未來與希望。然而，他並未如傳統英雄般昂首遠望，而是微低頭且神情凝重，呈現戰爭帶來的沉重代價與人道悲劇。

雕塑中的另一位戰士被塑造成華人面孔，目光警覺注視前方，象徵華人世界中也有人挺身而出，參與捍衛自由行動。另一位女性戰士則手持遙控裝置，操控無人機飛向敵方陣地，展現現代戰爭中科技與無人作戰系統重要角色，使整個雕塑更具時代感。雕塑基座同樣別具特色，由建築拆除後留下的大量水泥殘塊堆砌而成，共使用三卡車、重達數噸的建築廢墟材料，真實呈現戰爭所造成的破壞與滿目瘡痍景象。

「捍衛自由‧烏克蘭」雕塑落成典禮時間： 2026年6月6日（周六）下午3時，地點： Liberty Sculpture Park，地址： 37570 Yermo Rd., Yermo, CA 92398, USA。