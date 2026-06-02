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洛交通局推LA Metro手機App

記者張宏／洛杉磯報導
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為迎接世界杯及提升大眾運輸乘客體驗，洛杉磯大都會交通局（Metro）28日推出官...
為迎接世界杯及提升大眾運輸乘客體驗，洛杉磯大都會交通局（Metro）28日推出官方LA Metro手機應用程式，並同步啟用信用卡與金融卡感應式支付功能。（Metro提供）

為提升大眾運輸乘客體驗，洛杉磯大都會交通局（Metro）近日推出官方LA Metro手機應用程式，並同步啟用信用卡與金融卡感應式支付功能，讓乘客搭乘公車與捷運更加便利，也為即將到來的FIFA世界盃2026等大型國際活動做好準備。

Metro表示，新系統將打造更直覺、整合與便捷的大眾運輸體驗，無論是日常通勤族或來自世界各地的旅客，都能更快速規劃與完成行程。Metro董事會主席Fernando Dutra表示，這代表Metro在現代化服務上更進一層。透過信用卡與金融卡支付，及官方手機App，讓搭乘大眾運輸變得更簡單，縮短排隊時間、提升通行效率，也讓系統更容易被日常乘客與國際旅客使用。

新支付系統允許乘客直接使用信用卡、金融卡、數位錢包或智慧穿戴裝置，在閘門與公車感應器完成支付。單一卡片最多可替五名乘客支付車資。目前功能適用於Metro及26個參與TAP系統的交通機構。若乘客希望享有轉乘優惠與票價封頂（fare capping）福利，需於同一趟旅程中持續使用相同形式的支付方式。

同步推出的LA Metro手機應用程式整合多項即時交通資訊與便民功能，包括Metro公車與鐵路即時路線規畫、服務警示通知，以及區域交通系統整合，提供更完整的多模式交通體驗。此外該程式也可查詢洗手間、客服中心、TAP卡販售點、Metro Bike Share站點與Metro Micro服務區域位置，並支援多語言與無障礙功能，包括螢幕閱讀器相容性。

目前感應支付功能僅適用全額票價乘客，預計將於2027年初擴大至優惠票價乘客。至於偏好使用現金的民眾，仍可透過TAP卡加值方式搭乘。官方App免費下載且無廣告，屬於Metro整體資本與科技升級計畫一部分，未來還將加入票價支付整合、Metro Bike Share與Metro Micro預約、停車資訊、安全工具以及即時客服等功能，進一步提升洛杉磯公共交通系統服務品質。

Metro新系統將打造更直覺、整合與便捷的大眾運輸體驗，無論是日常通勤族或來自世...
Metro新系統將打造更直覺、整合與便捷的大眾運輸體驗，無論是日常通勤族或來自世界各地的旅客，都能更快速規劃與完成行程。（Metro提供）

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